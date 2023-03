Un ciclista ci fa vedere la sua prospettiva come se fossimo in auto

Un ciclista inglese ha realizzato un esperimento semplice ma efficace per mostrare a tutti la vista della strada da parte chi va in bici, come se fosse in automobile. CycleGaz è un ciclista del Regno Unito che carica sul suo canale YouTube i video dei suoi spostamenti quotidiani a Londra. L’idea geniale di CycleGaz, come visto su Jalopnik, è di inserire nei video un cruscotto in sovrimpressione che fa sembrare i suoi spostamenti in bicicletta come se avvenissero in automobile.

Il suo obiettivo è di cercare di far capire agli automobilisti i pericoli ai quali sono sottoposti i ciclisti. Per questo motivo carica prima le normali riprese in bicicletta, poi le stesse riprese con la sovrapposizione del cruscotto.

Secondo CycleGaz, in una intervista rilasciata a Forbes, molte persone non riescono a vedere i problemi che i ciclisti devono affrontare. Quando un video con una guida scorretta viene rappresentato come fosse il filmato di una dashcam, la percezione cambia immediatamente.

I video delle finte dashcam di CycleGaz fanno parte di una tendenza recente, dove si cerca di mettere in evidenza i pericoli che corrono i ciclisti tutti i giorni. A questo punto vogliamo però mettere in chiaro che siamo contrari alle pseudo guerre di religione tra ciclisti, automobilisti, motociclisti e via dicendo.

Certamente gli utenti delle due ruote sono la parte debole in caso di incidenti, ma questo non significa che una categoria debba per forza considerarsi migliore delle altre. La differenza la fanno le persone, e se è vero che ci sono automobilisti cretini, è anche vero che ci sono motociclisti cretini e anche ciclisti cretini. Per dirla in altri termini, gli imbecilli rimangono tali anche quando cambiano mezzo di trasporto.

