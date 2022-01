Gamma completa delle performanti e leggere Mountain Bike full suspension ZERO99 e ONE11 con telaio in carbonio.

Vi parliamo oggi della nuova gamma di Mountain Bike Cube AMS 2022. Si tratta di MTB Full da XC che la casa tedesca ha declinano in due modelli, entrambe con telaio in carbonio: ZERO99 e ONE11.

Il telaio biammortizzato in carbonio più leggero mai realizzato da Cube si avvale del materiale C:68X di alta qualità per fornire la combinazione ideale di rigidezza, leggerezza e comfort prolungato. Tuttavia, con il modello ZERO99 potrete disporre della massima velocità nel Cross Country mentre con la ONE11 potrete dominare i trail grazie ad un’escursione più ampia e dello spazio necessario per montare pneumatici più grandi.

Cube AMS 2022: modelli e prezzi

A seguire i prezzi dei modelli che compongono la gamma Cube AMS 2022:

AMS ZERO99 C:68X SLT 29 (Fox 32 SC Float Factory FIT4 100mm, Fox Float DPS Factory Remote, Sram XX1 Eagle AXS): 7.299,00 €

(Fox 32 SC Float Factory FIT4 100mm, Fox Float DPS Factory Remote, Sram XX1 Eagle AXS): AMS ZERO99 C:68X SL 29 (RockShox SID SL Ultimate 100mm, RockShox SID Luxe Ultimate RLR, Magura MT8 SL e Sram GX Eagle) : 5.399,00 €

(RockShox SID SL Ultimate 100mm, RockShox SID Luxe Ultimate RLR, Magura MT8 SL e Sram GX Eagle) : Cube AMS ONE11 C:68X TM 29 (Fox 34 SC Float Factory FIT4 120mm, Fox Float DPS Factory, Shimano XT RD-M8100): 4.849,00 €

(Fox 34 SC Float Factory FIT4 120mm, Fox Float DPS Factory, Shimano XT RD-M8100): AMS ZERO99 C:68X RACE 29 (Fox 32 SC Float Performance 100mm, Fox Float DPS Performance Elite Remote, Shimano XT RD-M8100): 4.349,00 €

(Fox 32 SC Float Performance 100mm, Fox Float DPS Performance Elite Remote, Shimano XT RD-M8100): AMS ONE11 C:68X PRO 29 (RockShox Recon Gold RL Air 120mm, RockShox Deluxe Select+, Sram GX Eagle): 3.499,00 €

