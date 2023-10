Eicma 2023: tutte le eBike da vedere e da provare

Preparatevi per un’entusiasmante esperienza nel mondo delle eBike: che siate affascinati da complessi percorsi tecnici su gomme o semplicemente desiderosi di un tracciato piatto adatto a tutti, la 80° edizione di EICMA eBike è l’evento da non perdere. Qui tutte le informazioni su date, orari e prezzi dei biglietti di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

In programma dal 9 al 12 novembre alla Fiera Milano Rho, l’EICMA, la principale esposizione internazionale sulle due ruote, presenta una novità: un’ampia area esterna di 1500 metri quadrati ospiterà una pista di prova di circa 250 metri. Questa è l’opportunità imperdibile per vivere in prima persona la dinamica unica delle eBike, ormai celebri a livello globale.

Oltre alle tradizionali esibizioni dell’EICMA, questa zona dedicata alle biciclette elettriche offrirà ai visitatori una visione diretta delle capacità che hanno trasformato le eBike in un fenomeno di mercato. I numeri sono eloquenti. Solo nel 2022, le vendite di eBike in Europa e nel Regno Unito hanno superato i 5,5 milioni di unità, registrando un aumento dell’8,6% rispetto al 2021. Anche l’Italia ha manifestato un crescente interesse, con una vendita di quasi 340.000 unità nel 2022, evidenziando una notevole crescita del +72% dal 2019.

L’area eBike, una naturale estensione del Padiglione 18, si inserisce nel contesto dell’area Y.U.M (Your Urban Mobility), una novità della edizione 2023. Questa sezione sottolinea la risposta dell’industria delle due ruote alle esigenze di mobilità urbana moderna. Gli appassionati possono esplorare stand di aziende, talk istituzionali, sessioni informative e, soprattutto, le promettenti startup del settore, tutto ciò supportato dall’egregio sostegno dell’ICE, l’agenzia dedicata alla promozione internazionale delle imprese italiane.

Se avete più di 18 anni, ecco la sorpresa! L’area di test, pensata per le aziende espositrici, promette un percorso senza ostacoli, garantendo a tutti la possibilità di partecipare, indipendentemente dal tipo di eBike. Marchi prestigiosi, tra cui Scott, Bergamont, Thok, CBT Italia, Ducati, World Dimension, Yamaha, MotorParts e Cicli Lombardo, sono pronti a presentare le loro migliori eBike.

