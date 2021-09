Ashlee Vance ci regala il ritratto di una personalità complessa ed estremamente ambiziosa, un uomo capace di rivoluzionare tutti i lati della tecnologia.

Elon Musk è indubbiamente l’imprenditore più celebre e chiacchierato di tutti i tempi. Un genio, secondo alcuni, che sicuramente ha rivoluzionato più di un settore, al pari di Bill Gates ai tempi d’oro di Microsoft e di Steve Jobs. E come per loro, ai suoi successi sono legati sia luci che ombre. Ashlee Vance, nella sua biografia, ci mostra la personalità certamente complessa, e i successi, di uno dei protagonisti dell’odierna scena economica e tecnologica internazionale.

Elon Musk secondo Ashlee Vance

Co-Fondatore e CEO di Tesla, e fondatore di PayPal, SpaceX e Solar City. Elon Musk ha sicuramente rivoluzionato più mercati, a partire da quello dei pagamenti fino a quello delle auto, che anche grazie a lui hanno avuto un forte impulso per quanto riguarda la propulsione elettrica. Senza contare invenzioni che hanno rivoluzionato, nello specifico, l’America e la sua industria, come per esempio le autostrade sotterranee o Hyperloop.

Innovativo e “visionario”, Ashlee Vance ne ripercorre tutti i successi, facendo un’attenta analisi del suo percorso in tutte le sue tappe. È, insomma, il classico libro biografico, a volte un po’ troppo celebrativo, che parte dall’infanzia difficile in Sudafrica fino ad arrivare al successo globale. Proprio questo è il vero punto di interesse dell’opera: al di là degli encomi dell’autore, abbiamo la possibilità di scoprire molti interessanti retroscena sulla nascita di aziende che oggi sono talmente entrate nella cultura si tutti i giorni, che fa quasi strano pensare a quando non c’erano.

Pur mostrando certamente ammirazione per l’uomo, comunque l’autore ne fa un ritratto complesso. Vance ci regala una personalità variopinta, e a 360°, di quello che rimane l’imprenditore più influente al mondo, che ogni volta che parla lascia tracce e crea scompiglio per diversi giorni. Tra l’altro, approfittando anche per fare un’indagine molto approfondita sulle continue e rapidissime trasformazioni del mondo tecnologico dei nostri giorni.

In Italia, il libro è edito da Hoepli ed è introdotto dalla prefazione di Marco Montemagno.

Elon Musk – L’uomo che sta creando il futuro di Ashlee Vance

Editore: Hoepli (20 giugno 2017)

Lingua: Italiano

Copertina rigida: 384 pagine

ISBN-10: 8820380986

ISBN-13: 978-8820380984

