Con un telaio più leggero e un’innovativa tecnologia delle sospensioni, è pronta a rivoluzionare il mondo XC

Cross Country o Down Country poco importa, con la nuova Giant Anthem Advanced Pro 29 è possibile divertirsi al meglio in entrambe le discipline. Le nuove XC hanno un telaio più leggero rispetto alle versioni precedenti ed un innovativo sistema di sospensioni posteriori. Completano le novità del modello 2022 di questa mountain bike, una geometria completamente rinnovata per garantire la massima efficienza e controllo. Infatti la nuova gamma è stata realizzata per offrire un vantaggio competitivo concreto agli atleti, in termini di velocità e stabilità.

Gli ingegneri Giant hanno collaborato con gli atleti del Giant Factory Off-Road Team per mettere a punto il mezzo definitivo, perfetto per rispondere alle esigenze delle moderne competizioni XC.

Giant Anthem Advanced Pro 29: leggera

Uno dei punti di forza delle nuove Anthem è il rinnovato telaio in carbonio, riprogettato per risparmiare ben 250 grammi rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia è il telaio ha un movimento centrale più rigido del 20% che permette di accelerare e scalare le salite più velocemente e con meno sforzo. Anche la rigidità laterale del telaio è stata incrementata di oltre il 7% a favore della manovrabilità e precisione in curva e negli sprint. Inoltre, il tubo sella è stato modificato per ottimizzare al meglio la pedalata: ora ha un angolo più stretto, e si assesta a 75.5°.

Giant Anthem Advanced Pro 29: precisa e affidabile

Il nuovo sistema di ammortizzazione posteriore FlexPoint Pro è stata progettato con un unico perno e un design che alleggerisce la struttura del telaio per garantire efficienza, controllo e reattività. Il risultato quindi è una guida fluida sui singletrack più tecnici grazie alla sospensione anteriore da 100mm e 110mm al posteriore, abbinate ad un angolo del tubo di sterzo più ampio (67.5°).

Giant Anthem Advanced Pro 29: modelli e prezzi

In Italia, i modelli disponibili della Anthem 29 saranno 4:

Giant Anthem Advanced Pro 29 0 “Raw Carbon”: prezzo 11.999 €

Anthem Advanced Pro 29 1 “Chameleon Saturn”: prezzo 6.999 €

Giant Anthem Advanced Pro 29 2 “Black Diamond”: prezzo 5.199 €

Anthem Advanced Pro 29 3 “Amber Glow”: prezzo 4.699 €

Offerte per Bikers su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!