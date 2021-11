Nuovissima E-Bike travestita da bici tradizionale.

La RUE by MBM, sarà la grande protagonista della stagione 2022 del brand di Cesena. Si tratti quindi di una City e-bike declinata al femminile capace di rivoluzionare la mobilità urbana.

Tuttavia, la RUE si presenta in una vasta gamma di colori e con linee e forme che la fanno sembrare una bici tradizionale (muscolare). Infatti, il motore (posizionato sul mozzo posteriore) e la batteria (integrata) sono praticamente invisibili, così come i cavi (elettrici, freni, deragliatore) che passano tutti internamente.

Progettato con tech 3D per massimizzare l’equilibrio fra estetica e prestazioni tecniche, il telaio della MBM RUE è realizzato in lega d’alluminio 6061 e lavorato con macchine CNC per ottenere la migliore qualità. La batteria è fissata nel tubo obliquo attraverso l’utilizzo di tre viti laterali. Inoltre, i foderi orizzontali sono idro-formati, quello di destra guida e copre i cavi motore.

MBM RUE: caratteristiche tecniche

Highlights delle principali caratteristiche tecniche della MBM RUE:

Batteria: 7 Ah – 252 Wh

Display: Etrotek Led

Telaio: alluminio 6061

Piega Manubrio: alluminio

Attacco Manubrio: in alluminio regolabile

Cerchi: alluminio “Malvestiti”

Mozzi: alluminio

Comandi: Shimano 7v – TX50 new

Guarnitura: alluminio silver

Deragliatore posteriore: Acera 7 velocità

Free Wheel (ruota libera): 7Speed TZ500 14/34

Freni: a Disco (mm 160 anteriore e posteriore)

Pneumatici: reflex 28×1,75 (Brown/Cream)

Campanello: sublimato “LA RUE”

Sella: BASSANO “La Rue” embossed (in rilievo/goffrado)

Peso: 21 Kg

MBM RUE: prezzo della e-bike

Il prezzo, per ora indicativo, è di 1.200-1.300 euro (IVA inclusa).

Migliori Offerte E-Bike su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!