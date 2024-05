Monopattini elettrici: tutte le nuove regole in arrivo

Il legislatore interviene con una serie di nuove normative volte a regolamentare l’uso dei monopattini elettrici. Tra le modifiche proposte, l’obbligo del casco, l’adozione di una targa identificativa e l’assicurazione obbligatoria.

Come sappiamo i monopattini elettrici hanno guadagnato una popolarità crescente, diventando protagonisti di vivaci dibattiti e di numerose controversie politiche. Diverse città hanno assistito a un’impennata nell’uso di questi veicoli di micromobilità soprattutto per le società che li forniscono in sharing. Proprio il fenomeno dei monopattini in sharing ha portato alla luce alcune problematiche, come i rischi per la sicurezza degli utenti, atti di vandalismo e un uso non sempre appropriato degli spazi pubblici.

Il legislatore sta intervenendo con una serie di nuove normative volte a regolamentare l’uso dei monopattini elettrici. Le modifiche proposte, attualmente in fase di revisione nel Codice della Strada, comprendono l’introduzione dell’obbligo del casco per tutti gli utenti, l’adozione di una targa identificativa e l’assicurazione obbligatoria. In aggiunta, sono previste norme più stringenti per i fornitori di servizi di sharing. L’attuazione di queste regole è prevista per la fine della primavera o, al più tardi, per l’inizio dell’estate, a patto che il processo legislativo non incontri ostacoli.

Obbligo del casco

L’articolo 7 della riforma del Codice della Strada dettaglia ulteriormente le misure specifiche. Tra queste, spicca l’obbligo di indossare caschi conformi alle norme Uni En 1.078 o Uni En 1.080, una misura che estende la precedente normativa, la quale imponeva tale requisito solo ai minori.

La targa

Un’altra innovazione imporante riguarda il contrassegno identificativo, che sarà obbligatorio, adesivo, plastificato e permanente, da richiedere e acquistare attraverso procedure stabilite dai ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Economia e Finanze. Questi ministeri definiranno anche il costo del contrassegno, il quale contribuirà sia alle casse dello Stato che alla copertura dei costi di produzione.

Assicurazione

Per quanto riguarda l’assicurazione, sarà necessaria una polizza RC terzi per tutti i monopattini in circolazione, con premi che, in base alle nuove disposizioni, potrebbero vedere l’introduzione di tariffe specifiche per questa categoria di veicoli. Le nuove regolamentazioni impongono inoltre un rigoroso rispetto delle norme di circolazione, vietando la marcia contromano su percorsi ciclabili bidirezionali e limitando la velocità massima a 50 km/h nelle zone urbane.

Dove parcheggiare

Le disposizioni sulla sosta sono altrettanto dettagliate: i monopattini dovranno essere parcheggiati esclusivamente nelle aree designate e non dovranno in alcun modo ostacolare il passaggio di pedoni e persone con disabilità. È previsto che i monopattini possano essere lasciati anche negli spazi riservati a biciclette, ciclomotori e motoveicoli.

Monopattini in sharing

Infine, le aziende che offrono servizi di sharing dovranno equipaggiare i monopattini con sistemi che ne bloccano automaticamente l’uso fuori dalle zone autorizzate. Le violazioni delle normative comporteranno sanzioni pecuniarie sostanziose, che variano a seconda del tipo di infrazione, assicurando così un rispetto più rigoroso delle regole.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD