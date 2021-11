La Casa motociclistica bolognese amplia la propria linea di micro-mobilità urbana con il nuovo monopattino elettrico Ducati PRO 3, sviluppato da MT Distribution con il supporto del Centro Stile Ducati.

PRO III è il monopattino tecnicamente più evoluto della linea Ducati Urban e-mobility. Infatti, si accende tramite tecnologia NFC, ed è dotato di un token che permette di avviare il monopattino semplicemente avvicinandolo al display, consentendo l’utilizzo del mezzo solo al proprietario in possesso del chip.





















Ducati PRO 3: motore e autonomia

Il Ducati PRO III è dotato di motore brushless da 350W in grado di fornire un picco di potenza da 515W. E’ inoltre dotato di batteria potenziata da 468Wh che garantisce grande autonomia coprendo fino a 50 km con una sola carica.

L’esperienza di guida è resa ancora più sicura dalle ruote da 10” con pneumatici tubeless anti-foratura, dall’impianto frenante composto dal doppio freno a disco anteriore e posteriore e dalle luci a led. Infine, il telaio in magnesio garantisce leggerezza e resistenza e, assorbendo meglio le vibrazioni, rende l’uso del monopattino più confortevole.

Ducati PRO 3: dotazioni

Il display del monopattino è dotato di una porta USB che permette di ricaricare lo smartphone o altri dispositivi durante l’utilizzo. Grazie all’App Ducati Urban e-mobility, gli utenti possono rimanere aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo: livello di carica della batteria, distanza percorsa e ultima posizione nota del veicolo. Inoltre è possibile accedere in tempo reale ai servizi di assistenza tecnica, anche tramite chat WhatsApp.

Ducati PRO 3: prezzo e disponibilità

Il PRO-III è disponibile ad un prezzo di 799 € presso le concessionarie e nell’e-shop ufficiale Ducati, oltre che nei negozi e nei principali store online di elettronica di consumo e specializzati. Come gli altri prodotti Ducati Urban e-Mobility, l’acquisto del monopattino Ducati PRO III include un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.

La gamma di monopattini elettrici Ducati PRO è disponibile su Amazon Prime.

