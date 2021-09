Nuova Thok MIG-R: la e-mtb All-Mountain top di gamma

La e-mtb All-Mountain è progettata per i biker esigenti, che mirano alla performance, amano pedalare a lungo e cercano e-bike ad alte prestazioni.

La nuova Thok MIG-R è l’ultima aggiunta alla gamma all-mountain di Thok affianca la famosa MIG 2.0 e la MIG 2.0 630 Wh. MIG-R è il top di gamma della linea all-mountain del marchio. È progettata per i biker esigenti, che mirano alla performance, amano pedalare a lungo e cercano e-bike ad alte prestazioni con componenti di qualità.

Nuova Thok MIG-R: caratteristiche

motore SHIMANO EP8 e batteria da 630 Wh

forcella FOX Rhythm 36 con 150 mm di escursione

ammortizzatore FOX – Float DPS con 3 regolazioni (FIRM/MEDIUM/OPEN)

freni a disco SRAM Guide RE con 4 pistoni e dischi da 200 mm specifici per le eMTB

cambio GX Eagle 12 velocità con pacco pignoni 10-52

cerchi Mavic

La geometria della nuova MIG-R riprende quella delle ultime generazioni del modello portabandiera del brand. In particolare, il TCG (Thok Control Geometry), con top tube allungato, angolo sterzo aperto e tubo sella dritto, per assicurare comfort di guida, trazione e controllo nei passaggi più tecnici.

Il baricentro della bici, come da tradizione Thok, è molto basso: il Low Gravity Center garantisce, infatti, una maggiore stabilità e maneggevolezza della e-bike, mentre il sistema di sospensione posteriore TPS (Thok Progressive System) permette al ciclista di superare anche gli ostacoli più impegnativi. Il carro posteriore della nuova MIG-R è stato invece leggermente rivisitato, per permettere l’ancoraggio del parafango.

Nuova Thok MIG-R: motore

Sulla componentistica sono molte le novità, a cominciare dal motore EP8 associato alla batteria da 630 Wh: potente drive-unit Shimano con accumulatore più capace per affrontare le lunghe distanze senza preoccuparsi dei consumi. La mappatura dell’EP8 per la MIG R, inoltre, è stata customizzata da Thok con due profili di assistenza: “long ride” estremamente naturale per i giri lunghi e “fast ride”, molto spinto, per le uscite più performanti.

Pura all-mountain con escursione anteriore da 150 mm e posteriore da 140mm, la MIG-R adotta il Thok Disk Mount: per ottimizzare l’efficacia di arresto la pinza freno è montata direttamente sul telaio, senza necessità di adattatore. I cerchi sono Mavic con gomme Maxxis Assegai con carcassa Exo+; la configurazione è “mullet” ossia a diametro differenziato: 27,5” posteriore e 29” anteriore.

Come per tutte le precedenti MIG la nuova livrea è stata disegnata dal famoso designer italiano Aldo Drudi. Tutte le MIG-R vengono personalizzate col nome del possessore, customizzate con parametri di settaggio per pressione gomme e sospensioni e consegnate complete di Thokcare, che offre 2 anni aggiuntivi di garanzia convenzionale, legati alla bicicletta (e non al possessore).

Inoltre, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo, ed è inclusa nell’acquisto anche la Thoker Box (contenente: borraccia; porta-borraccia; pompa sospensioni; multitool; forcellino di ricambio ed altri oggetti legati al brand).

