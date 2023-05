Officine Mattio OM 1 RT è veloce, reattiva, competitiva: è la nuova bici che ha come requisito di progetto la gara, l’agonismo, la sfida. OM 1 RT nasce per rispondere alle esigenze del ciclista che ama spingersi al limite, alzando l’asticella ogni volta; è dedicata a quell’agonista che chiede un mezzo super-performante, pronto per affrontare qualsiasi terreno.

Officine Mattio OM 1 RT: il video

La nuova monoscocca in casa Officine Mattio è stata approvata dall’UCI Union Cycliste Internationale: è utilizzabile, quindi, per le gare ufficiali ed è il mezzo ideale per le competizioni e per chi ama la velocità.

Il design minimale ma ricercato ne fa un mezzo accattivante, apprezzato anche e soprattutto dai giovani ciclisti, mentre la sua reattività, la grande stabilità e sicurezza in discesa, la perfetta tenuta di strada nelle situazioni di terreno e clima difficili, saranno un atout per ogni agonista. OM 1 RT offre prestazioni di ottimo livello, senza rinunciare allo stile: un mezzo performante sotto ogni punto di vista, tecnico e all’avanguardia, al passo con i tempi.

La OM 1 RT presenta un telaio monoscocca, realizzato in Italia, e riporta la scritta “Made in Cuneo” sul telaio, a sottolinearne le origini, oltre all’iconico emblema “RT”, che ne distingue immediatamente lo spirito più racing. Partendo dal disegno della OM 1 S, la nuova bici si differenzia per la forcella, le cui linee richiamano quelle del modello Lemma RT della casa cuneese. Questa forcella è stata studiata appositamente per migliorare la conduzione del mezzo, con foderi strutturati in funzione della performance aerodinamica.

Forcella e telaio della OM 1 RT sono realizzati utilizzando la fibra T1100, impregnata di una speciale resina che rende l’insieme molto coeso, rigido, ed al tempo stesso estremamente leggero. Dal punto di vista dei componenti, va segnalato lo speciale manubrio integrato, in fibra di carbonio, disegnato e realizzato da Officine Mattio.

Il processo di verniciatura della nuova OM 1 RT, come tutte le bici Officine Mattio è completamente fatto a mano e viene realizzato in Piemonte nel reparto verniciatura di OM.

OM 1 RT – come tutte le bici di Officine Mattio – può essere immaginata in ogni suo componente e colore, grazie al configuratore online, che consente di personalizzare il mezzo trovando quel set-up e quella livrea che la renderanno davvero speciale ed unica.

In aggiunta, questo modello ha una particolarità: mentre le altre bici della gamma possono essere personalizzate usando un solo colore di base per il logo ‘Officine Mattio’ dipinto sul tubo obliquo, nel modello OM 1 RT si potranno selezionare due varianti colore per il logo, uno per la scritta Officine Mattio, uno per l’icona OM all’interno del logo. Questo favorisce una maggior riconoscibilità del modello RT e aumenta le infinite combinazioni di colori possibili, rendendo ancora più speciale e particolare ogni singola bici.

OM 1 RT è disponibile in 4 set up, proposti in 4 diverse colorazioni a seconda dei gruppi con cui è montata: Sram Red AXS, Shimano Dura-ace Di2, Sram Force AXS, Shimano Ultegra Di2. OM 1 RT è disponibile a partire da 10.990 € iva inclusa. Il kit telaio è disponibile a 7.290 € iva inclusa – comprensivo di OM sharp e reggisella DEDA superleggero.

