Interessante iniziativa nei Paesi Bassi con la recente inaugurazione di piste ciclabili solari, realizzati da Wattway e BAM Royal Group.

Si tratta di un esempio di come l’energia rinnovabile possa integrarsi con le infrastrutture viarie. Queste piste ciclabili, situate nelle province di Olanda Settentrionale e Brabante Settentrionale, sono particolarmente notevoli per l’area coperta da pannelli solari. Si parla infatti di ben 1.000 metri quadrati ciascuno.

La francese Wattway, che dichiara di essere la prima azienda al mondo per superfici stradali solari, ha sviluppato questa tecnologia nel 2015, perfezionandola attraverso numerosi siti sperimentali in diversi Paesi. Le installazioni olandesi dimostrano i progressi compiuti, offrendo una potenza superiore rispetto alle versioni precedenti e mirando a produrre una quantità significativa di energia rinnovabile annua, che andrà a beneficio della rete elettrica nazionale.

La particolarità di questi sentieri solari risiede nella loro costruzione. Come riporta Elektrek, utilizzano pannelli solari solidi e sottili, applicati direttamente nei percorsi ciclabili esistenti. Questi pannelli sono rivestiti di un substrato multistrato che li rende traslucidi per l’assorbimento della luce solare e allo stesso tempo abbastanza resistenti per sopportare il traffico ciclistico. La superficie è trattata in modo da garantire la stessa aderenza delle strade convenzionali.

Da notare come l’iniziativa olandese sfrutta in modo intelligente gli spazi esistenti, simile all’installazione di pannelli solari sui tetti dei magazzini, e rappresenta un utilizzo efficiente delle infrastrutture esistenti per la generazione di energia pulita. E’ infatti deplorevole utilizzare terreni agricoli che potrebbero essere coltivabili per l’installazione di pannelli solari.

Se il progetto avrà successo, potrebbe aprirsi la strada per applicazioni più ampie non solo nei Paesi Bassi, ma anche in altri Paesi, fungendo da esempio per futuri progetti infrastrutturali in tutto il mondo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD