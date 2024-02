Tenways Cargo One: la nuova e-bike ideale per le famiglie più attive

La Cargo One di Tenways combina stile, comfort e prestazioni eccezionali, garantendo trasporti facili e sicuri per bambini, animali domestici e carichi pesanti. Grazie al suo design innovativo, alla tecnologia avanzata e alla capacità di carico superiore, Cargo One si pone come la scelta ideale per chi cerca un mezzo sostenibile e affidabile per la mobilità urbana.

Tenways amplia la propria offerta lanciando Cargo One, la sua prima bicicletta elettrica da carico pensata per soddisfare le esigenze di trasporto delle famiglie moderne. La Cargo One si inserisce perfettamente nella gamma premium dell’azienda, che include già modelli come le agili CGO per pendolari e la versatile Ago City Explorer. Con un approccio multigenerazionale, TENWAYS ha creato una e-bike lussuosa e versatile, destinata a diventare un elemento indispensabile per le famiglie che desiderano un mezzo pratico, sicuro e piacevole per i loro spostamenti quotidiani.

Riconoscendo la difficoltà per molte famiglie di accedere alle e-bike cargo di fascia alta a causa del loro elevato costo, la nuova Cargo One è proposta a 4.999 euro. Questa e-bike è stata progettata per essere una soluzione di trasporto affidabile e sostenibile, con un design ergonomico, componenti di alta qualità e una capacità di carico fino a 250 kg.

Tenways Cargo One: caratteristiche

Caratterizzata da un motore mid-drive Bafang M600 e un mozzo Enviolo a cambio continuo, Cargo One offre una guida fluida e potente, ideale per il trasporto di carichi pesanti in città. La trasmissione a cinghia in carbonio Gates CDX minimizza la manutenzione, mentre i freni a disco idraulici Tektro e i pneumatici Schwalbe Big Ben garantiscono sicurezza e affidabilità su ogni tipo di strada.

Il comfort di guida è ulteriormente accentuato da una sella morbida Selle Royal, una forcella a sospensione anteriore e un capiente cargo box in EPP, che protegge passeggeri e carico dalle asperità del percorso. E’ inoltre dotata di una copertura antipioggia di serie, mentre 2 coperture per il cargo box in nero e verde offrono versatilità per quanto riguarda l’aspetto della e-bike. Non mancano infine un campanello personalizzato e le accattivanti luci a strisce EV, dotate di una serie di funzioni.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD