Yamaha e-bike 2023: Moro 07, Wabash RT e Crosscore RC

Moro 07, Wabash RT e Crosscore RC, sono le tre e-bike Yamaha ufficialmente in vendita in Italia attraverso gli Yamaha e-Bike Experience Center a partire dal 2 maggio 2023. Tre e-Bike pensate per i segmenti MTB, Gravel e Urban.

Yamaha e-bike 2023: Moro 07

La Moro 07 è l’e-MTB premium di Yamaha con un design unico che presenta un doppio telaio Dual Twin e l’unità motore PW-X3 a coppia elevata, sviluppati all’unisono per offrire prestazioni fluide e potenti anche sui percorsi più impegnativi.

Sviluppato utilizzando la tecnologia Yamaha Racing leader della categoria, l’esclusivo telaio Dual Twin e stato progettato per offrire una rigidità finemente bilanciata, una guida sicura e un’eccellente risposta su ogni superficie. E con componenti di qualità superiore, tra cui le sospensioni RockShox, i freni Magura MT5 e le gomme Maxxis, la Moro 07 è costruita per dare spazio al divertimento senza limiti.

Grazie al miglior rapporto peso-coppia della categoria, l’ultima unità motore PW-X3 di Yamaha offre assistenza istantanea non appena si inizia a pedalare grazie alla tecnologia a cadenza zero, mentre la pedalata di oltre 25 km/h è facilitata grazie allo speciale sistema a ruota libera. Inoltre, l’interfaccia X montata sullo stelo consente la connettività dello smartphone per comunicazioni, navigazione e altro ancora. La moro 07 costa 5.499 €.

Yamaha e-bike 2023: Wabash RT

Con il suo design elegante e funzionale, la Wabash RT è rivolta agli utenti che apprezzano il divertimento, la libertà di viaggiare e la condivisione delle avventure, parti integrante di tutta l’esperienza di un ciclista. Il suo vero fascino è offrire la possibilità di evadere dal territorio urbano ed esplorare nuovi posti e godersi ogni secondo del percorso, perché la destinazione è importante quanto il viaggio.

L’elegante telaio è caratterizzato da una nuova geometria che offre una guida sicura e confortevole, con una maneggevolezza leggera sull’asfalto e sulla ghiaia. E la sella telescopica offre una regolazione di circa 40 mm per un maggiore comfort sui sentieri.

Con una coppia di 70 Nm, l’ultra silenziosa unità motore di Yamaha PW-ST è dotata di una tecnologia sofisticata che fornisce il livello appropriato di assistenza per offrirti una guida totalmente naturale. La tecnologia a cadenza zero fornisce energia istantanea non appena si inizia a pedalare, e l’interfaccia del display A fornisce informazioni facili da capire. La Wabash Rt costa 3.999 €.

Yamaha e-bike 2023: Crosscore RC

Funzionale ed elegante, offre un valore eccellente e grandi prestazioni, il modello Crosscore RC è un mezzo versatile progettato come la e-bike ideale per utenti di tutte le età e per svariate tipologie di percorsi, dall’urbano alle più sconnesse strade bianche.

Al centro di questa fantastica e-bike c’è il motore PW-ST più venduto di Yamaha, uno dei motori più silenziosi e reattivi della sua categoria. Oltre a fornire prestazioni fluide e silenziose, questo motore intelligente utilizza sensori che monitorano lo stile di guida e regolano la pedalata assistita per offrirti una guida più naturale e piacevole.

Monta un manubrio flat per una posizione di guida eretta e confortevole, e grazie alla forcella con un escursione di 63mm è grado di assorbire le asperità del terreno. Il semplice display A consente di modificare facilmente la modalità di guida e di controllare lo stato della batteria. Se vuoi personalizzare la tua CrossCore RC, troverai una vasta gamma di accessori per il trekking. La Crosscore RC costa 2.999 €.

