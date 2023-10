Airoh Twist 3: il nuovo casco off road predisposto ai sistemi di comunicazione

Airoh Twist 3 è la nuova proposta off road del brand bergamasco per affrontare qualsiasi avventura in moto con destrezza e facilità. Twist 3, come dice il suo nome, è la terza release di un modello molto apprezzato dagli appassionati di motociclismo fuoristrada.

Sviluppato in ogni sua parte nella galleria del vento interna alla sede Airoh, il casco Twist 3, con omologazione ECE 2206, prevede una doppia calotta in High Resistant Thermoplastic e un sistema di ventilazione all’avanguardia, per garantire massimo comfort una volta indossato anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative e prolungate.

Airoh Twist 3: l’off road “on air”

La novità di questo casco è l’essere Communication System Ready, ovvero l’essere predisposto all’inserimento di sistemi di comunicazione Bluetooth.

Rinnovato anche dal punto di vista estetico, Twist 3 vanta numerose novità a livello funzionale e tecnologico. Tra queste il sistema ASN (Airoh Sliding Net), costituito da una particolare struttura in tessuto 3D che riduce le forze trasmesse alla testa in caso di impatto, e il sistema AEFR (Airoh Emergency Fast Release) che consente una rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza.

Caratterizzato da linee decise e aggressive, sottolineate dalle accattivanti grafiche e dai colori brillanti, andrà ad accontentare chi non vuole scendere a compromessi tra stile e performance. Con sistema di ritenzione DD Ring, Twist 3 ha un sofisticato sistema di ventilazione per migliorarne l’areazione degli interni che, soprattutto nella presa d’aria frontale, ricorda la precedente release. Anche gli interni sono stati rinnovati, ponendo particolare attenzione alla traspirazione, per rendere le esperienze di guida ancora più piacevoli.

Infine, anche il frontino è stato rivisitato in modo da rendere le viti esterne ancora più integrate al design del casco: oltre ad essere una fine scelta estetica, è un’innovazione dal punto di vista della performance poiché migliora l’aerodinamicità del casco.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED