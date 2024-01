Arai RX-7V Evo Misano World Circuit è il nuovo casco integrale giapponese omologato Standard FRHPhe-02 FIM ECE R22-06.

Come anticipato il nuovo casco integrale Arai RX-7V Evo è il primo al mondo ad aver ottenuto l’omologazione FIM FRHPhe-02. Quella che vi proponiamo oggi è la nuova colorazione Misano World Circuit dedicata al circuito della riviera romagnola che ricordiamo essere intitolato al compianto Marco Simoncelli.

E’ bene sottolineare come il nuovo RX-7V EVO sia il casco Arai più all’avanguardia in termini di protezione, ventilazione, comfort e vestibilità, con la protezione come massima priorità. La nuova Omologazione FIM FRHPhe-02 – nuovo Standard di riferimento imprescindibile per competere negli eventi ufficiali FIM – diventerà obbligatoria soltanto a partire dal 2026. Tuttavia, grazie all’esperienza pluridecennale ed alla filosofia del costruttore giapponese orientata alla protezione totale, Arai è già in grado di omologare RX-7V EVO sia allo Standard FRHPhe-02 FIM che ECE R22-06.

Il “must” di questo modello, oltre alla nuova omologazione ECE R22-06, sono una ventilazione ancora più evoluta grazie alle migliorie delle canalizzazioni interne, ergonomia dei guanciali migliorata, sicurezza al top con ottimizzazione per deviare e dissipare l’energia d’impatto. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXXL il nuovo Arai RX-7V Evo Misano World Circuit è disponibile presso tutti i rivenditori ARAI-BER autorizzati, berstores.com e BER Store Modena al prezzo di 1.179,00 euro.

Altri caschi ARAI sono disponibili su Amazon con spedizione Prime.

Copyright Image: Sinergon LTD