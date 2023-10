La nuova BMW M 1000 XR 2024 è la moto sportiva per le lunghe distanze progettata per soddisfare le esigenze più elevate, dalla guida dinamica sulle strade di campagna al touring turismo a lungo raggio e al racing su lunga distanza.

Con una potenza del motore di 148 kW (201 CV) e una tecnologia delle sospensioni e dell’aerodinamica progettata in egual misura per l’uso su strada ad alte prestazioni, per i lunghi viaggi e per i giri veloci in pista, la nuova M XR offre dimensioni di guida dinamiche finora riservate alle superbike purosangue.

BMW M 1000 XR 2024: motore

La nuova M XR monta un motore modificato a 4 cilindri in linea raffreddato ad acqua basato sul propulsore della S 1000 RR. La potenza massima è di 148 kW (201 CV) a 12.750 giri/min, 23 kW (31 CV) in più rispetto alla S 1000 XR. La coppia massima di 113 Nm viene raggiunta a 11.000 giri/min. Il regime massimo del motore della M XR è di 14.600 giri/min.

L’aumento della potenza di spinta della ruota posteriore in tutte le marce è garantito anche da un rapporto di trasmissione secondario più corto grazie all’utilizzo di una corona con 47 denti. Inoltre, i rapporti della quarta, quinta e sesta marcia sono ora più corti rispetto alla S 1000 XR, a tutto vantaggio della trazione sulla ruota posteriore, dell’accelerazione e della spinta.

La nuova M XR è stata dotata di winglet nell’area delle fiancate anteriori con l’obiettivo di ottenere tempi sul giro ancora più veloci in pista e la migliore stabilità di guida possibile alle alte velocità, a partire da una velocità di circa 100 km/h, essi forniscono un aumento del carico sulle ruote anteriori grazie alla deportanza aerodinamica generata. Aumenta di circa 12 kg a 220 km/h.

Il telaio è stato progettato per una guida orientata alle prestazioni su strade extraurbane e piste da corsa, con Dynamic Damping Control (DDC), precarico molle regolabile, ammortizzatore di sterzo regolabile, piastra del manubrio fresato e manubrio tubolare più orientato all’anteriore con scritta “BMW M XR” incisa al laser.

Le sospensioni e il telaio della nuova M XR si basano sulla S 1000 XR con il telaio a ponte in alluminio come elemento centrale. La M XR presenta forcelle rovesciate all’anteriore con un diametro degli steli di 45 mm. Le forcelle sono dotate dei cosiddetti inserti a cartuccia chiusa, sistemi idraulici separati a pistone e cilindro. Un’altra novità dell’M XR è la possibilità di regolare ulteriormente il precarico della molla della forcella in combinazione con la sospensione dotata di Dynamic Damping Control di serie.

Inoltre, le forcelle della M XR presentano una piastra superiore con un morsetto del manubrio lavorato a macchina e fresato, nonché un manubrio tubolare in alluminio nero più orientato verso l’anteriore con la scritta “BMW M 1000 XR” incisa al laser. Anche gli specchietti terminali del manubrio, disponibili come optional ex works, sono una novità per la M XR. Anche i piedini della forcella sono stati modificati e sono ora progettati per accogliere le nuove pinze dei freni M. Un altro elemento nuovo della M XR è l’ammortizzatore di sterzo regolabile.

La nuova M XR è dotata di un freno M. È stata sviluppata utilizzando direttamente l’esperienza acquisita con i freni da corsa delle moto da competizione BMW Motorrad nel campionato mondiale Superbike. Le pinze dei freni M presentano un rivestimento anodizzato blu in combinazione con il famoso logo M.

La nuova M XR è già dotata di serie di leggerissimi cerchi in alluminio forgiato. Come parte del pacchetto M Competition, gli esclusivi cerchi M Carbon sono disponibili con nastri di nuova concezione sul cerchio.

Il quadro strumenti della nuova M XR corrisponde al design della M RR e offre anche l’animazione M start-up. La visualizzazione estesa della gamma di velocità in rosso è una nuova caratteristica. Come equipaggiamento opzionale, il materiale informativo completo per l’utilizzo dell’ M GPS Laptrigger e M GPS Datalogger può essere fornito tramite un codice di sblocco attraverso l’interfaccia OBD del quadro strumenti.

BMW M 1000 XR 2024: design

Le proporzioni della M XR sono ultracompatte e potenti. Le superfici tridimensionali creano emozioni e un look dinamico. Sottile, elegante ed estremamente aggressivo, il frontale della M XR è inconfondibile grazie alle nuove M winglets, progettate come ali quadruple. Il look orientato alle prestazioni della nuova M XR si riflette anche nel concept di colore, con il corpo della moto in nero abbinato ai colori M Light Blue, Dark Blue e Red.

Se la nuova M XR in versione standard non bastasse, l’M Competition Package offre un affascinante mix di componenti raffinati per gli appassionati della tecnologia da corsa e per i motociclisti particolarmente attenti all’estetica. Inoltre, la nuova M XR è più leggera di altri 3 kg. L’M Competition Package comprende cerchi M Carbon, componenti M Carbon come il parafango posteriore con paracatena integrato, i pannelli laterali, il parafango anteriore, la cover interna e la cover del blocchetto di accensione/serratura, nonché un sistema di pedane pilota M completamente regolabile, pedane passeggero e il Laptrigger MGPS (codice di sblocco).

