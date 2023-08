Casco Airoh Matryx: il nuovo top di gamma stradale

Il casco Airoh Matryx è la nuova proposta full face per il segmento del motociclismo on road. Top di gamma della collezione da strada del brand, si rivolge non solo ai motociclisti esperti, ma a tutti gli appassionati che cercano un compagno di viaggio pronto ad affrontare qualsiasi sfida, anche quella più prolungata e impegnativa.

Omologato ECE 2206, Matryx è sinonimo di massima sicurezza e protezione. Studiato e sviluppato nei laboratori della sede bergamasca dell’azienda, in particolare nella futuristica galleria del vento, ha un design d’impatto, caratterizzato da linee decise e aggressive, così come vuole il mondo racing. Il sistema di ritenzione DD Ring ne consente infatti l’uso anche in pista.

Casco Airoh Matryx: caratteristiche

La calotta esterna, disponibile in due misure differenti, realizzata in Full Carbon 6K o in HPC (High Performance Composite). Prevede sistema ASN (Airoh Sliding Net) costituito da una particolare struttura in tessuto 3D che, oltre a facilitare il passaggio dell’aria per un’esperienza d’uso migliore, riduce le forze trasmesse alla testa in caso di impatto; il casco ha anche tecnologia Airoh Emergency Fast Release, che consente una rapida rimozione dei guanciali in caso di emergenza.

Il sistema di ventilazione è innovativo e funzionale, e prevede prese d’aria posizionate sulla mentoniera e sulla parte superiore del casco. A completamento, gli spoiler con estrattori posteriori che permettono di ottimizzare l’aerazione all’interno del casco. La ventilazione è regolabile anche con indosso i guanti e permette di adattare con un semplice gesto le prese d’aria, in modo da gestire al meglio l’aerazione interna a seconda della situazione climatica ed utilizzo, enfatizzando il piacere di guida.

Proprio perché realizzato per un uso in ogni stagione, Matryx è inoltre dotato di un pratico Stop Wind, previsto in due lunghezze: una corta che protegge da fastidiose infiltrazioni d’aria, e una più lunga che può garantire protezione anche dal freddo invernale. Previsto anche un nose cover removibile.

Massima attenzione anche agli interni che sono ipoallergenici, removibili e lavabili. Oltre che realizzati con tessuti di alta qualità, come l’innovativo Coolmax, vantano inoltre trattamenti esclusivi che garantiscono piacevolezza al tatto e massima traspirabilità.

Matryx ha una visiera straordinariamente ampia con tecnologia Airoh Tool-less Visor Removal e resistente ai raggi UV. Predisposta per la lente Pinlock 120XLT prevista in dotazione, è da sottolineare l’innovativo sistema Airoh Automatic AntiFog System: combinato con il sistema di blocco centrale, per avere il massimo controllo su ogni dettaglio, senza mai rinunciare alla sicurezza. Il casco si completa inoltre con un pratico Sun Visor integrato.

E’ inoltre predisposto per interfono grazie al sistema Bluetooth Ready, con la possibilità di collocare la batteria all’interno del casco nell’apposito spazio dedicato.

