CFMOTO 700MT: la due ruote ideale per ogni avventura

La nuova CFMOTO 700MT ridefinisce il concetto di adventure-touring, combinando prestazioni all’avanguardia e un design sofisticato. Ereditando la qualità della precedente 650MT, la 700MT eleva l’esperienza di guida ad un livello superiore grazie al motore di maggiore cubatura, già apprezzato nella serie CL-X di CFMOTO. Il risultato è una moto crossover che non solo si distingue per le sue performance ma anche per la sua qualità e sostanza.

La 700MT si presenta con un look accattivante ed equilibrato, caratterizzato da una perfetta integrazione tra serbatoio, cupolino e codone. Il suo design muscoloso ma raffinato comunica il piacere del viaggio, un messaggio ulteriormente enfatizzato dal gruppo ottico anteriore che costituisce una firma luminosa distintiva. Il design è arricchito da dettagli di pregio come i paramani, il puntale elegante e il terminale di scarico, perfettamente integrato, che insieme creano un’estetica unica e riconoscibile.

CFMOTO 700MT: motore e prestazioni avanzate

Il cuore pulsante della 700MT è un bicilindrico fronte marcia dotato di quattro valvole per cilindro, che garantisce eccellenti valori di coppia e potenza massima. Con quasi 67 CV (49 kW) a 9.000 giri/min e 60 Nm di coppia massima a 7.250 giri/min, la moto raggiunge una velocità massima di 185 km/h. Queste caratteristiche, unite all’ottima erogazione e alla sensazione di potenza, assicurano un’esperienza di guida sempre eccitante e gratificante. La solidità e l’affidabilità del bicilindrico CFMOTO fanno di questa due ruote la compagna ideale per ogni avventura.

La 700MT vanta dimensioni di 2.184 x 880 x 1.438 mm, con un interasse di 1.418 mm e un’altezza da terra di 845 mm. La massa a vuoto è di 207 kg. Il comparto ciclistico include una forcella a steli rovesciati da Ø43mm completamente regolabile e un mono ammortizzatore posteriore, anch’esso completamente regolabile, che garantisce un’eccellente maneggevolezza in ogni condizione di guida. Gli pneumatici CST MIGRA S1, il doppio disco anteriore da Ø 300 mm e il posteriore da Ø 240mm, insieme al moderno sistema ABS a doppio canale, offrono prestazioni di frenata superiori e massima sicurezza.

CFMOTO 700MT: strumentazione e prezzi

La strumentazione include uno schermo TFT a colori da 5” con regolazione della luminosità su cinque livelli, connettività smartphone tramite l’App CFMOTO Ride, prese USB e USB-C. Sono disponibili due modalità di guida, Concision e Classic, selezionabili facilmente per adattare le caratteristiche di erogazione alla guida. Questi sistemi avanzati contribuiscono alla sicurezza e sono un plus significativo nella proposta di CFMOTO.

Disponibile con patente A3, la CFMOTO 700MT è offerta nei colori Nebula White e Nebula Black al prezzo di listino di € 6.390 iva inclusa. Inoltre, sono disponibili valigie laterali acquistabili come accessori originali, e durante il 2024 sarà lanciata anche la versione A2.

