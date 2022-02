Ducati Horizon V2: il casco per il touring con sistema intercom integrabile

Il casco è studiato in maniera specifica per l’utilizzo touring per rendere ogni viaggio in moto un’esperienza indimenticabile.

Ducati Horizon V2 è il casco touring per eccellenza della gamma Ducati, sviluppato in maniera specifica dalla Casa di Borgo Panigale unendo comfort e praticità, stile e sicurezza, con l’obiettivo di rendere ogni viaggio in moto un’esperienza indimenticabile.

Ducati Horizon V2: caratteristiche

Inserito all’interno della collezione Apparel 2022, Ducati Horizon V2 possiede una grafica disegnata da Drudi Performance in esclusiva per la Casa di Borgo Panigale ed è un casco modulare , ovvero offre la possibilità al motociclista di trasformarlo da casco integrale a casco jet attraverso il sollevamento della mentoniera.

La calotta esterna è realizzata in materiale Ultra Carbon combinato a fibre aramidica e di vetro, che conferiscono al casco resistenza e leggerezza. L’imbottitura interna Carbon Fitting con filamenti termoregolatori di carbonio attivo assicura un ottimo livello di comfort, mentre la sicurezza è garantita dalla capacità del polistirolo espanso della calotta interna di assorbire e disperdere l’energia cinetica in caso di impatto.

L’attenzione riservata da Ducati alla sicurezza si unisce a un look moderno e grintoso con una nuova grafica iconica e al contempo essenziale, che esalta colori e logo Ducati con linee geometriche e studiati accostamenti cromatici. Il sistema Eyewear Adaptive consente di indossare gli occhiali e la visiera Ultrawide che, con la sua ampia superficie, offre un’eccellente visibilità al pilota. Il visierino parasole concede un’ottima protezione dai raggi UV fino a 400 nm, fondamentale per affrontare i viaggi più lunghi, e può essere facilmente smontato per manutenzione e pulizia.

Il casco Horizon V2 è predisposto e omologato per l’integrazione con il sistema Intercom N-Com B 902X per garantire il massimo della connettività mentre si vive il piacere dell’avventura in sella alla propria moto. Questo sistema permette di gestire il telefono e le sue funzioni di risposta, riaggancio e ripetizione dell’ultimo numero via Bluetooth, con comandi vocali e passaggio automatico tra interfono e telefono. Il sistema intercom è dotato di funzione Smart Conference per le comunicazioni di gruppo e per condividere la musica sia con il passeggero che con un’altra moto quando si viaggia in compagnia.

All’interno della collezione Apparel Ducati esiste un’intera linea dedicata al Touring composta da elementi che rappresentano i compagni di viaggio ideali per rendere ogni uscita in moto memorabile.

Tra questi spiccano i completi giacca e pantaloni Tour C4 e Atacama C2: si tratta di due total look che combinano dotazioni e design in un perfetto connubio di performance, stile e sicurezza. Entrambi i completi sono disegnati da Aldo Drudi e prodotti da Ducati seguendo i criteri di leggerezza, resistenza e praticità.

