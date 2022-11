Ad EICMA 2022 la nuova generazione di Ducati Scrambler

Ducati Scrambler viene presentata nella nuova generazione, più moderna, leggera e dotato di una personalità ancora più vivace. Completamente ridisegnata, mantenendo lo spirito che ha reso questa famiglia un successo mondiale conquistando oltre 100.000 appassionati: una moto essenziale, divertente, facile da guidare e con una grande personalità, la cui unicità emerge ancora più forte grazie a uno stile accattivante e moderno.

Ducati Scrambler mantiene intatto il suo design iconico evolvendone gli elementi distintivi in chiave contemporanea. Il DRL (Daytime Running Light) anteriore, riconoscibile al primo sguardo grazie ai 4 settori circolari, marchio di fabbrica dell’universo Scrambler®, si assottiglia e diventa più netto per avere un taglio più moderno ed elegante. Il proiettore, ora full LED, mantiene l’iconica “X”, ridisegnata ed applicata all’esterno per uno stile ancora più distintivo. Anche il design del fanale posteriore, che resta full LED, evolve mantenendo la classica e riconoscibile forma a semicerchio. Sempre a LED sono anche gli indicatori di direzione.

La nuova strumentazione con TFT da 4,3” a colori e con HMI dedicata rende ancora più moderno il nuovo Ducati Scrambler, integrandosi perfettamente con lo stile della moto nelle forme e nella visualizzazione delle informazioni.

La tecnica di Ducati Scrambler MY23

Il nuovo Ducati Scrambler è stato alleggerito di ben 4 kg, ottenendo così una moto più maneggevole e facile da guidare.

La ciclistica è tutta nuova e contribuisce in modo importante alla riduzione complessiva del peso della moto. Il telaio rimane a traliccio ma viene aggiornato e alleggerito. Il forcellone è nuovo e ora è abbinato a un ammortizzatore riposizionato al centro della moto. Anche il motore è stato oggetto di interventi che ne hanno ridotto il peso. Infine, per un feeling più sportivo, adesso il telaietto posteriore è separato dal telaio principale.

Il motore Desmodue, da sempre elemento distintivo del Ducati Scrambler, è stato modernizzato nei contenuti, ha un peso ridotto di circa 2,5 kg rispetto alla precedente generazione ed è stato equipaggiato con una nuova frizione a otto dischi, più morbida nell’azionamento.

Il nuovo Ducati Scrambler è ancora più divertente e sicuro grazie all’introduzione della gestione Ride by Wire dell’acceleratore. Questa soluzione, che da un lato rende la risposta del motore pronta ad ogni angolo d’apertura dell’acceleratore, restando sempre progressiva e facile da gestire a tutti i regimi, dall’altro permette l’adozione del Ducati Traction Control e di avere due Riding Mode: Road e Wet. La dotazione di serie è completata dall’ABS Cornering, fondamentale per rendere la guida ancora più sicura.

Il bicilindrico a due valvole raffreddato ad aria conferma la potenza massima di 73 cavalli, ed è disponibile anche nella versione da 35 kW per i motociclisti con patente A2. Lo Scrambler® Icon, così come Full Throttle e Nightshift, arriverà nelle concessionarie a marzo 2023.

Ducati Scrambler Icon

Il modello Icon rappresenta il Ducati Scrambler per eccellenza. Il nuovo serbatoio è l’elemento che dà forma al concetto di personalizzazione dello Scrambler® Icon. La porzione colorata, infatti, è una cover che può essere sostituita, così come lo possono essere i parafanghi, i tag sui cerchi e le piccole cover del proiettore anteriore.

Così il look dello Scrambler® può adattarsi a tutti i gusti con grande facilità. Infatti, ai tre colori di serie (‘62 Yellow, Thrilling Black e Ducati Red) se ne aggiungono altri sei, disponibili come kit accessorio, per vestire il nuovo Scrambler® Icon di nove livree diverse. Tra le colorazioni disponibili troviamo il Rio Celeste che rappresenta una delle tinte più chiare e vive della scala cromatica dello Scrambler®. Oppure il Jade Green che si ispira alla giada, contraddistinto da una tenue lucentezza, o il Velvet Red.

Lo Scrambler® Icon è caratterizzato da un manubrio rivisto, più basso e vicino al pilota, che consente di avere un maggior controllo sulla moto. La sella è stata ridisegnata, con un andamento più rastremato e filante. Completano il design di questa nuova generazione di Icon i fianchetti sottosella neri con grafica Scrambler®.

Ducati Scrambler Full Throttle

Ducati Scrambler Full Throttle è la proposta più sportiva della gamma Scrambler® 2023 e si ispira alle competizioni del Flat Track statunitense sugli ovali di terra. Le tabelle portanumero laterali riportano il numero 62 (il 1962 è stato l’anno del debutto del primo Ducati Scrambler®) in perfetto stile Tracker e, assieme al paracoppa, definiscono un’estetica decisamente più grintosa per chi non vuole passare inosservato.

Il carattere sportivo del Full Throttle è sottolineato dalla sella con rivestimento del look sportivo, dalla livrea dedicata in Rosso GP19/Dark Stealth e della finitura nera dei paracalore dello scarico e delle cover laterali anteriori. Completano la dotazione un parafango anteriore più corto, un codino privo del parafango posteriore, i tag rossi sui cerchi in lega, il silenziatore Termignoni omologato, le frecce a LED Ducati Performance* e il Quick Shift up/down di serie. Disponile come accessorio anche la cover sella Rosso GP19, che conferisce alla moto uno sportivo look monoposto.

Anche la posizione di guida, grazie ad un manubrio più basso e a sezione variabile rispetto a quello della Scrambler® Icon, cambia e diventa più sportiva.

Ducati Scrambler Nightshift

La più elegante delle proposte della gamma 2023 è Scrambler® Nightshift, modelllo contraddistinto da dettagli più classici e raffinati, come la sella, in stile Cafè Racer, impunturata e nella tonalità cuoio scuro, o l’alternanza di superfici lucide e opache. Scrambler® Nightshift, come Full Throttle, è caratterizzato dalle tabelle portanumero laterali, dal parafango anteriore minimale, dall’assenza del parafango posteriore, dalle finiture nere per i particolari estetici in alluminio, oltre che dagli indicatori di direzione a LED compatti*.

La colorazione Nebula Blue e i cerchi a raggi, ora completamente neri, rendono Nightshift decisamente sofisticato nell’estetica, che si completa – come sull’omonimo modello della generazione precedente – con un manubrio a sezione variabile dall’andamento piatto e specchietti bar-end, anch’essi in stile cafè racer.