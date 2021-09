Torna Eicma Milano con l'edizione 2021 che promette subito adrenalina pura.

Eicma 2021, ovvero la 78esima l’Esposizione internazionale delle due ruote, torna a Milano dal 23 al 28 novembre prossimi con tante novità e una ventata di ottimismo. E lo fa con una campagna pubblicitaria che guarda alle origini della manifestazione fieristica, quando proprio il capoluogo lombardo ospitò nel 1914 la prima edizione.

E’ un’opera ispirata agli stilemi del Futurismo, realizzata dall’illustratore italiano Victor Togliani, che suggella l’attitudine innovativa dell’industria di riferimento e traccia, con un forte impatto visivo, le sensazioni e la passione del grande pubblico del salone.

“Bentornata Adrenalina” è lo slogan che chiama a raccolta la comunità degli appassionati, orfani dell’edizione 2020, facendo leva sull’emozione che ciaccomuna. Traendo spunto ed ispirazione dai movimenti artistici del primo Novecento, Eicma Milano utilizza il Futurismo, per realizzare una pubblicità che va al di la della semplice presentazione di un evento fieristico.

C’è la passione, c’è la voglia di muoversi sulle due ruote, c’è la velocità, ci sono le curve, c’è tutto quello che cercano motociclisti o scooteristi. Idee chiare e precise, che fanno impallidire il manifesto realizzato per il Salone di Monaco dello scorso mese, che è andato a sostituire lo IAA di Francoforte con scarissimi risultati. Che in Germania non avessero bene in testa cosa stavano per presentare si era capito subito da come era stata presentata la manifestazione, con la locandina che potete vedere qui sotto:

Auto, bici, droni, uno che parla al microfono, una centometrista ma soprattutto qualcuno che ha la bella idea di correre a piedi con un casco in testa. Tante idee, tanta cofusione. Zero passione, zero interesse.

Andiamo invece a vedere meglio il claim “Bentornata adrenalina”:

Non vi fa venire voglia di andare subito al salone? A noi si, e saremo sicuramente presenti.

