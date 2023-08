Eleveit X Privilege WP Enduro: per gli appassionati di mototurismo

Eleveit X Privilege WP Enduro: ci sono molti motivi per cui una persona viaggia e qualsiasi sia la motivazione non è mai una scelta sbagliata. Alcune persone viaggiano per lavoro, altre per andare in vacanza con la propria famiglia mentre altre ancora per imparare nuove lingue e scoprire culture diverse.

Poi ci sono loro, gli appassionati di moto, persone a cui piace intraprendere viaggi in cui l’emozione non manca mai, il loro spirito di avventura è diverso da molti altri perché nei loro viaggi il loro compagno fedele è la moto che li porta a sfidare i propri limiti, ascoltare con piacere il rumore del motore e conoscere da vicino la propria tenacia ripagata sempre da panorami mozzafiato e ricordi indelebili.

Eleveit X Privilege WP Enduro: caratteristiche

Gli X Privilege WP Enduro di Eleveit sono pensati proprio per loro, per chi ama viaggiare e pianifica i propri percorsi mixando l’asfalto agli sterrati in sella alla propria moto On-Off.

Adatti a qualsiasi condizione climatica e tipologia di terreno, gli stivali X Privilege WP Enduro sono dotati della speciale membrana E-Dry che li rende estremamente resistenti all’acqua, non solo quando si superano dei guadi ma anche quando ci si imbatte in un temporale per un improvviso cambio di clima durante il percorso.

Gli stivali X Privilege WP Enduro si distinguono per il loro design accattivante, la robustezza e i numerosi dettagli che li rendono unici ed estremamanete sicuri come la tomaia in microfibra flessibile e leggera, la suola in gomma incollata, che può essere facilmente sostituita ed il battistrada scolpito, che garantisce un elevato grip su tutti i terreni soprattutto su quelli umidi e fangosi.

Restando in tema di comfort e sicurezza gli stivali X Privilege WP Enduro sono inoltre dotati di leve di chiusura a regolazione micrometrica e dal design ergonomico posizionate in quattro punti strategici di chiusura dello stivale che ne facilita la calzata e di numerose protezioni nei punti più soggetti a sollecitazioni e urti tra cui l’innovativo sistema di flessione laterale controllata nella zona della caviglia.

Il nuovo stivale X Privilege WP Enduro di Eleveit è senza dubbio un sapiente e riuscito concentrato tra design, innovazione e sicurezza ideale per gli appassionati di mototurismo su strada e fuori strada.

Certificato CE, X Privilege WP Enduro, èdisponibile in un’ unica colorazione (nero e marrone) ed è disponibile nelle taglie dal 39 al 48 al prezzo di € 299,90 €

