Engines Engineering Mina: a Eicma il prototipo da gara derivato da Ducati

Engines Engineering Mina è un protoipo derivato da una Ducati Desert X che arriva a Eicma 2023 in versione definitiva, dopo la prima presentata alla scorsa edizione sempre in collaborazione con il team Kapriony.

Mina sarà sempre esposto dal 9 al 12 novembre 2023 al padiglione 22 Stand P03. Trovate tutte le informazioni su come arrivare a Eicma in questo articolo.

Engines Engineering Mina punta a Africa Eco Race

Il team di ingegneri in questo ultimo anno ha continuato lo sviluppo del progetto fino a renderlo in grado di marciare. L’obiettivo è essere presenti alla prossima edizione di Africa Eco Race, il rally che attraversa Marocco, Mauritania e Senegal con arrivo a Dakar.

Lo sviluppo si è concentrato sull’incremento dell’escursione delle sospensioni anteriori e posteriori portate a 300 mm. C’è un nuovo equipaggiamento dotato di tutte le regolazioni idrauliche in estensione e compressione.

Il forcellone è stato progettato con tecniche di analisi FEM e ottimizzatori avanzati, ricavato con l’obiettivo di ridurre il peso mantenendo la rigidità desiderata. Al contempo, l’impianto frenante utilizzando un solo disco freno sulla ruota anteriore per rendere più dolce la drenata sui fondi sterrati e sabbiosi. Le ruote sono dotate di mozzi speciali ricavati dal pieno e pneumatici specifici per gare off-road, l’anteriore 90/90-21 M/C, posteriore 140/80-18 M/C 70R.

Mina gode anche di un nuovo impianto carburante con due serbatoi anteriori e uno posteriore che fa anche da telaietto portante, per una capacità totale di 38 litri. C’è stato anche molto studio dell’ergonomia, con test specifici alzando ed avanzando il manubrio, stringendo tutta la zona sella-serbatoio per dare possibilità al pilota di assumere una posizione confortevole in sella che consenta anche i movimenti tipici della guida fuoristrada.

Infine, il roadbook per la navigazione e l’alloggiamento dei sistemi di sicurezza, obbligatorio per queste gare. La versione definitiva è insomma quasi vicina, e il programma futuro prevede la vendita di kit di trasformazione della moto vista alla fiera, e la replica della moto da competizione.

