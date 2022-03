Honda ST125 DAX: il ritorno in Europa è previsto per il 2023

Dopo 41 anni di assenza, il nome evocativo Dax torna nuovamente a far parte della gamma di mini-bike Honda per l’Europa

Il nuovo Honda ST125 DAX è pronto a tornare sul mercato. Tuttavia affiancherà i modelli Monkey e MSX125 Grom dell’esclusiva gamma di mini-bike della casa giapponese. La ST125 DAX sarà disponibile in Italia nella sola livrea Pearl Nebula Red, corredata dall’ala Honda nella sua versione più classica e dal logo del modello con l’immagine stilizzata del bassotto.

Il telaio a T in acciaio stampato fa del Dax una motocicletta unica nel suo genere. Proteso da sotto la sella al manubrio cromato, il telaio ricorda le fattezze del bassotto tedesco, il simpatico cagnolino dalle zampe corte e dal corpo allungato, a cui nel 1969 Honda si è ispirata per il nome del primo modello ST50 Dax.

Honda ST125 DAX: stile inconfondibile

Il Dax 2023 mantiene le linee inconfondibili del modello originale con un telaio che regge il peso di due adulti. Le sospensioni prevedono una forcella a steli rovesciati da 31 mm e doppi ammortizzatori posteriori. Completano la dotazione cerchi neri da 12” con pneumatici di larga sezione per destreggiarsi agilmente in città ed assorbire anche le asperità più pronunciate. Tra gli altri dettagli di stile, spiccano le luci full-LED, il display LCD compatto retroilluminato, il manubrio cromato e il maniglione per il passeggero.

Honda ST125 DAX: motore Euro 5

L’ST125 DAX è spinto da un motore quattro tempi da 124 cc EURO5, monoalbero, raffreddato ad aria e in grado di erogare la potenza e la coppia in modo super fluido. Inoltre, il Dax monta una frizione centrifuga automatica con cambio a quattro rapporti, che regala un’esperienza di guida rilassata e divertente, sia da soli che in coppia.

Offerte Mobilità Elettrica su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!