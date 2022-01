Husqvarna Norden 901: accessori tecnici per il trasporto di bagagli e protezioni

Scopri la completa gamma di componenti di alta qualità, pensati per vivere al meglio ogni avventura.

Sono disponibili gli Accessori Tecnici realizzati in esclusiva per la nuova Husqvarna Norden 901. Si tratta quindi di una collezione di componenti di alta qualità che consente di vivere l’esplorazione in ogni sua forma con una moto personalizzata su misura. La gamma comprende diverse soluzioni per il trasporto di bagagli, gli ausili alla guida e le protezioni.

Tris valigie Touratech

Il kit di Touratech è formato da due valigie laterali e un bauletto, con un volume di carico totale di 114 litri. Tuttavia, è pensato specificamente per i viaggi a lunga distanza. Tutti gli elementi sono realizzati in alluminio ad alta resistenza e con robusti ma flessibili sigilli in silicone, in modo che tutto ciò che si trova all’interno sia sempre protetto, anche nelle condizioni metereologiche più estreme.

Tris borse flosce

Perfettamente integrate nell’estetica della Norden 901, queste borse morbide facili da montare sono realizzate da esperti in materiale waterproof, con cuciture nastrate e saldate per garantire che ogni cosa rimanga all’asciutto. Per un utilizzo a 360°, la chiusura arrotolabile assicura un accesso facile e veloce al contenuto.

Sella pilota Ergo e sella passeggero Ergo

Le selle Ergo per il pilota e per il passeggero assicurano un’esperienza a bordo più gradevole in caso di bassa temperatura. Offrono tre livelli di riscaldamento, semplici da impostare, e un maggior comfort nei viaggi più lunghi. La loro finitura elegante e senza compromessi si intona perfettamente allo stile unico della Norden 901.

Kit manopole riscaldate

Le manopole riscaldate sono abbinate alle selle Ergo per pilota e passeggero, ottime per l’inverno. Gestite da un tasto al manubrio di semplice utilizzo, queste manopole offrono quattro livelli di riscaldamento per un comfort personalizzato in ogni avventura.

Scarico Akrapovic “Slip-on Line”

Lo scarico Akrapovic “Slip-on Line” offre una significativa riduzione di peso rispetto allo scarico di serie. Realizzato in titanio ad alta resistenza e assemblato con la più alta maestria artigianale, è completato da due paratie anti-calore. Questo leggero silenziatore regala una tonalità di scarico ancora più sportiva e un colpo d’occhio ispirato a quello delle moto da rally ufficiali del team Husqvarna Factory Racing.

Kit abbassamento

Per i piloti meno alti o per chi punta unicamente alle strade asfaltate, il kit di abbassamento comprende tutte le parti necessarie per abbassare la Norden 901. Progettato per non modificare la dinamica di guida, questo kit offre un’altezza sella di 22 mm inferiore a quella di serie.

Spoiler parabrezza

Soluzione semplice ed efficace per aumentare la protezione del parabrezza di serie. Offre infatti una maggior protezione dall’aria e riduce lo sforzo dei muscoli del collo. Particolarmente utile durante le giornate più lunghe in sella, si monta nel giro di pochi minuti.

Protezioni varie

Per aggiungere preziosa protezione alla Norden 901 sono stati sviluppati tre Accessori tecnici. La Griglia Protezione Motore, pensata per le condizioni off-road più impegnative, è un’estensione della piastra paramotore di serie che evita l’accumulo di fango nella zona dei collettori di scarico, assicurando al motore una temperatura di funzionamento sempre ottimale. La Protezione Faretti Ausiliari e la Protezione Faro sono facili da montare e proteggono efficacemente l’impianto di illuminazione dal pietrisco, per non dover mai fermare la propria voglia di avventura.

La nuovissima Husqvarna Motorcycles Norden 901 2022 e la gamma di Accessori tecnici vi aspettano nei concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles.

Offerte per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!