Offerte moto Kawasaki 2022: le nuove promozioni su Z900 e Versys 650

Nuove promozioni Kawasaki 2022

Offerte moto Kawasaki 2022: da questo mese e sino a fine giugno, viene offerta la possibilità di acquistare Z900 e Versys 650 2022 con vantaggiosi finanziamenti.

Kawasaki, in partnership con Findomestic, offre a tutti gli appassionati delle verdi di Akashi, dei vantaggiosi finanziamenti per acquistare la naked Z900 e la globetrotter Versys 650. Inoltre, a breve la stessa opportunità sarà estesa a tutta la gamma Kawasaki.

Offerte moto Kawasaki 2022: le promozioni

Nel particolare la naked Kawasaki, Z900 viene proposta con una soluzione di finanziamento a partire da 99€ al mese per 36 mesi (TAN fisso 4,95%, TAEG 8,49%) e maxi-rata finale inclusa la garanzia valida per ben 4 anni.

Mentre Versys 650, la versatile viaggiatrice della famiglia Kawasaki, è resa disponibile a 69€ al mese per 36 mesi (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,92%) più maxirata finale.

L’offerta è valida fino al 30/06/2022. Esclusa immatricolazione e messa in strada, incluso il servizio di garanzia estesa fino a 4 anni Kawasaki K-care Garanzia Plus per la Z900.

