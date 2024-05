Scopri la KTM 990 RC R, il nuovo capolavoro di ingegneria austriaca, perfetto per l’uso stradale e le gare. Prestazioni eccezionali e design aerodinamico.

Negli ultimi quindici anni, il colosso di Mattighofen ha lanciato sul mercato motociclette sportive distintive, inclusa la famosa KTM RC8, le agile monocilindriche KTM RC 125 & 390, e la esclusiva KTM RC 8C, una moto da pista in edizione limitata.

La KTM ora svela il prototipo della KTM 990 RC R, creato sfruttando l’esperienza accumulata in MotoGP e pensato sia per l’uso stradale che per quello in pista. Questo modello rappresenta il gioiello della serie RC e sarà lancia all’inizio del 2025 come una Supersportiva da strada, che riflette pienamente la superiorità dell’ingegneria austriaca e l’essenza sportiva del marchio.

La nuova RC promette di offrire emozioni forti su strada e performance eccezionali in pista, rispondendo alle aspettative di migliaia di appassionati. Il cuore pulsante della KTM 990 RC R è il motore bicilindrico LC8c EURO5+, che offre 128 CV di potenza e 103 Nm di coppia a 10.500 giri/min. Il telaio a traliccio in acciaio è stato progettato per massimizzare le prestazioni dinamiche, con una maggiore rigidità che garantisce reattività e stabilità ottimali in qualsiasi situazione, mantenendo agilità a basse velocità.

Il design ergonomico è stato un punto focale nello sviluppo, con una meticolosa sperimentazione che ha ottimizzato i punti di contatto sul serbatoio per garantire il massimo controllo e comfort al pilota. I pedali regolabili e le leggere ruote in alluminio pressofuso con pneumatici Michelin contribuiscono all’agilità della moto. Il DNA della MotoGP traspare nelle alette aerodinamiche, progettate per migliorare la stabilità in frenata e in curva. Il prototipo della KTM 990 RC R gareggerà come “wild card” in importanti eventi europei della categoria Supersport.

Nel primo semestre del 2025, KTM introdurrà la KTM 990 RC R TRACK, una variante ancora più radicalizzata per l’uso esclusivo in pista.

