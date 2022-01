In moto senza assicurazione, patente, casco e libretto: 6.500 € di multa

Un bel record quello stabilito da un uomo alla guida di un motorino, fermato dalla Polizia Municipale di Torino perché senza casco. Se la motivazione di un “mal di testa” era poco plausibile, è diventato invece un caso la sfilza di infrazioni che gli sono state contestate.

Un totale di 6.500 euro di multe per mancato rispetto dell’ordinanza antinquinamento, omessa revisione periodica, guida senza patente che non aveva mai conseguito, mancato uso del casco, mancata copertura assicurativa e mancanza di carta di circolazione. A questo si sono aggiunti ovviamente il sequestro e il fermo amministrativo del ciclomotore.

Non ultimo il fatto che il mezzo fosse un Euro 0, e che non avrebbe nemmeno potuto circolare in base alle norme anti inquinamento.

—–

