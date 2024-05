Mangusta 165 REV 2024: varato il nuovo maxi yacht

Il Mangusta 165 REV 2024, ammiraglia della serie Maxi Open, si caratterizza per i suoi interni personalizzati e la sua connessione visiva con il mare.

E’ stata varata a Viareggio la terza unità della serie Mangusta 165 REV 2024, l’ammiraglia della linea Maxi Open. Questo yacht si distingue per le sue performance eccezionali, vanta infatti una velocità massima di 35 nodi grazie all’integrazione di quattro motori Rolls Royce da 2.600 HP ciascuno e un sistema propulsivo ad idrogetto di Kongsberg Kamewa.

Gli interni della Mangusta 165 REV sono frutto di un progetto totalmente personalizzato, curato dallo studio M2 Atelier in stretta collaborazione con il team di design interno del cantiere. Questa sinergia ha permesso di creare un ambiente interno lussuoso e totalmente in linea con le esigenze dell’armatore. All’esterno, lo studio Lobanov Design ha collaborato con gli uffici tecnici del cantiere per rinnovare la linea classica degli yacht Mangusta, ottimizzando gli spazi e reinventando i volumi.

Il design degli esterni e degli interni promuove un legame visivo continuo con il mare, elemento centrale dell’esperienza a bordo. Le ampie superfici vetrate del salone principale, arricchite da due balconi laterali retrattili, intensificano questa connessione, offrendo una splendida vista sul mare. La suite armatoriale inoltre si estende su una superficie di 92 mq.

Il ponte inferiore è dedicato al comfort degli ospiti, con cinque cabine spaziose che assicurano privacy e relax. Per il divertimento all’aperto, la prua ospita una lounge esclusiva con divani, prendisole e una piscina idromassaggio. Il sundeck, invece, è ideale per la socializzazione, dotato di bar e comodi divani.

Uno degli highlight del Mangusta 165 REV è l’innovativo beach club a poppa, che offre un ampio spazio sul mare per l’armatore e i suoi ospiti, oltre a un garage con accesso laterale che facilita la gestione di un tender di 6 metri e due moto d’acqua.

Il nuovo yacht sarà consegnato all’armatore a fine giugno e si prevede che navigherà nelle acque del Mediterraneo durante l’estate.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Mangusta

Copyright Image: Sinergon LTD