Moto elettrica Burberry Concept-E RS: la limited edition con DAB Motors

Burberry svela la sua collaborazione con DAB Motors.

Moto elettrica Burberry Concept-E RS: per la release di novembre del progetto B Series, la selezione di pezzi in edizione limitata curata da Riccardo Tisci, Burberry ha collaborato con DAB Motors all’esclusiva moto elettrica Concept-E RS Burberry Edition.

Nuova frontiera nella fusione di lusso e sostenibilità la moto Concept-E RS Burberry Edition è stata interamente progettata, ingegnerizzata e costruita, utilizzando un modello di produzione sostenibile e un uso più consapevole delle risorse, nello stabilimento DAB Motor di Bayonne, in Francia. Il metodo localizzato e su misura genera meno sprechi e utilizza una fabbricazione aeronautica leader del settore per prolungare il ciclo di vita della motocicletta.

Il design è la prima versione stradale della concept bike elettrica del produttore francese ed è in linea con l’impegno di Burberry nella ricerca di metodi più innovativi e sostenibili per alimentare il desiderio di esplorazione. L’utilizzo di una fonte di energia elettrica, offre un modo più ecologico per godersi la libertà degli spazi aperti.

La moto è disponibile in due colorazioni e presenta una carrozzeria con logo su misura, una sella monogramma TB cucita a mano in finissima pelle Burberry e manubrio personalizzabile. Sarà possibile acquistarla tramite DAB Motors.

