MV Agusta Lucky Explorer 5.5 in anteprima ad EICMA 2021

La leggendaria Elefant in formato mini è tornata!

Nell’ambito del progetto Lucky Explorer Project nasce le nuova MV Agusta Lucky Explorer 5.5. La 5.5, sviluppata insieme ad QJ, è una nuova moto adventure che si ispira all’heritage della Elefant. Nonostante si tratti di una media, l’aspetto è quello di una moto di cilindrata superiore, votata al viaggio, in grado di conquistare il motociclista europeo che cerca una due ruote solida e inarrestabile.

La stretta collaborazione con il partner si è concretizzata nella definizione di un prodotto decisamente evoluto nelle sue diverse componenti rispetto al modello di partenza: elettronica, meccanica e ciclistica, infatti, sono stati sviluppati in base a specifiche ben precise. Il comparto elettronico, ad esempio, è stato ottimizzato in modo da offrire il miglior compromesso tra prestazioni e sicurezza.























































MV Agusta Lucky Explorer 5.5: motore e prestazioni

Il motore due cilindri in linea con distribuzione a doppio albero a camme in testa e raffreddamento a liquido è stato oggetto di un accurato lavoro di affinamento, volto a migliorarne ulteriormente il già elevato rendimento. L’incremento di cilindrata fino a 550 cc (alesaggio 70.5 mm e corsa 71 mm) è stato realizzato in esclusiva per questo modello ed è determinato dalla volontà di irrobustire ulteriormente la curva di coppia, in modo da garantire una erogazione piena e uniforme a tutti i regimi. Proprio quello che serve per una moto che ha nell’ampiezza del raggio d’azione uno dei suoi tanti punti di forza. La potenza erogata è di 47.6 CV (35 kw) a 7.500 giri/min a fronte di una coppia massima di 51 Nm (5,19 kgm) a 5.500 giri/min.

Il design distingue nettamente la 5.5, come si evince sia dalle sovrastrutture sia da altri elementi fondamentali per la caratterizzazione estetica come i gruppi ottici, progettati ad hoc. L’ispirazione stilistica è comune alla 9.5 e si ispira alle leggendarie corse nel deserto ma le peculiarità della 5.5 sono moltissime, e ciò permette a questo modello di rivendicare una sua orgogliosa identità tecnica, concettuale ed estetica. La forcella Forcella KYB oleodinamica a steli rovesciati da 43 mm è regolabile in estensione e nel precarico molla. Il monoammortizzatore KYB è regolabile in estensione, in compressione e nel precarico molla.

Potrete ammirare la nuova 5.5 al Salone EICMA di Milano (stand M48 – padiglione 22) insieme agli altri nuovi modelli 2022. Qui i prezzi dei biglietti EICMA e le info su come arrivare e dove parcheggiare.

Offerte per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!