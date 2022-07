Promozione Vent 50: la gamma presenta oggi cinque modelli tra Motard ed Enduro, disponibili in versione telaio acciaio e alluminio (versioni RR). La Motard è disponibile anche in versione Lowride con sella e sospensioni ribassate di ben 9 cm rispetto alla versione standard. Moto con un’anima, coinvolgenti e 100% made in Italy. La percezione toccandole e guidandole è decisamente d’impatto ed è in grado di stimolare verso i giovani utenti le stesse emozioni che i nostri Mechanics of Emotions provano nel costruirle.

Negli ultimi due anni la gamma prodotta a Introbio con motore Minarelli ha conquistato il mercato europeo, con una netta prevalenza della versione Motard divenuta la moto perfetta per il trasporto individuale, sia per la scuola che per il tempo libero. I più giovani hanno scelto, e continuano a scegliere, la qualità e l’affidabilità di Derapage e Baja 50.

Promozione Vent 50: i vantaggi dell’offerta

Sono quattro i vantaggi extra pensati per questa promozione, oltre alla possibilità di acquistare le moto con una rata “piccola” a interessi zero e in 24 mesi:

Maglia Vent Racing (dal Team Ufficiale)

Kit grafica Mangatributo al film d’animazione giapponese Akira di Katsuhiro Ōtomo

Kit Uso Competizione (per uso tassativo in pista e non su strada)

Corsi in pista o su sterrato con le due Vent Academy Enduro e Motard, tenuti da istruttori qualificati

Ecco due esempi di finanziamento a interessi zero in collaborazione con Agos.

Vent Derapage 50: il motard 50 cc con telaio acciaio 5.0 e prezzo al pubblico di 3.840 € f.c., potrà essere acquistato con finanziamento in 24 rate da 129,17 € con anticipo di 840 €, tan fisso 0,01%, taeg 5,19%. Importo finanziabile da 1.800 a 3.000 €. Prima rata a 30 giorni.

Baja RR 50: l’enduro 50 cc con telaio Alu e prezzo al pubblico di 4.390 € f.f., potrà essere acquistato con finanziamento in 24 rate da 150 € con anticipo di 890 €, tan fisso 0,00%, taeg 4,48%. Importo finanziabile da 1.800 a 3.500 €. Prima rata a 30 giorni.

La promozione è valida su tutti i modelli della gamma 50 cc presso i rivenditori autorizzati Vent.

