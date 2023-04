Royal Enfield Test Ride Tour 2023: 46 tappe in tutta Italia

Il Royal Enfield Test Ride Tour 2023 è l’occasione motociclistica da non farsi sfuggire per provare l’intera gamma di moto Royal Enfield, compresa la nuova Super Meteor 650, la sfiziosa HNTR 350 e le favolose nuove Interceptor e Continental GT 650 in versione black.

L’evento itinerante percorre tutta la penisola fine a settembre e permette a tutti gli appassionati due ruote, o a chi da poco sta scoprendo questa passione, di avvicinarsi al motociclismo accessibile e puro, proposto ormai da oltre 122 anni da Royal Enfield.

La scelta della propria moto rappresenta un momento di grande emozione, come un colpo di fulmine; è per questo che Royal Enfield, certa della qualità dei propri prodotti, offre l’occasione di incontrare, provare e toccare con mano il mezzo più desiderato: un’esperienza unica e piacevole, da vivere con serenità, per scegliere la moto dei propri sogni provandola nella concessionaria Royal Enfield di fiducia o durante l’evento due ruote più vicino.

Oltre alle novità 2023, saranno a disposizione del pubblico anche i modelli Royal Enfield più iconici e i best seller della gamma, come la Meteor 350, la gamma Scram e Himalayan 411 e la Classic 350.

L’offerta Royal Enfield si presenta ancora più completa e allettante grazie alle diverse opportunità di acquisto con finanziamento, personalizzabile, anche senza anticipo, disponibili in tutte le concessionarie dello storico marchio. Grazie alla collaborazione con Treedom, partner green solidale che affianca l’impegno di Royal Enfield ormai da diversi anni, ogni moto Royal Enfield acquistata corrisponderà ad un nuovo albero che andrà ad aggiungersi alla già rigogliosa foresta Royal Enfield.

Qui tutte le informazioni e dettagli per prenotare il proprio test ride sul modello Royal Enfield preferito scegliere la città e la data.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.