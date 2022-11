Sarkcyber HC10, lo scooter elettrico sportivo e stiloso ad EICMA 2022

Ha fatto il debutto ad EICMA 2022 il nuovo Sarkcyber HC10, scooter elettrico stiloso dal design deciso e accattivante. Sarkcyber Innovation è un marchio cinese che produce anche moto elettriche e monopattini, e che con lo scooter elettrico HC10 è pronta a sfidare il traffico cittadino come l’autostrada.

I fari a LED offrono un’ampia visione della strada durante i viaggi serali mentre le ali laterali in stile racing riducono la resistenza al vento durante la guida ad alta velocità e mantengono una migliore stabilità del veicolo.

E i numeri ci sono, con a 150 km di autonomia massima ed alla velocità massima di 90 km/h, ottenuta grazie ad una potenza di picco di 6,5 kW. Ma non è tutto, perchè nella versione HC10 X si arriva alla velocità massima di 125 km/h con uno scatto da 0 a 50 km/h in 2,6 secondi.

Per la ricarica elettrica dell’80% servono due ore, permettendo quindi un uso quotidiano senza problemi, considerando che l’autonomia massima in questo caso è di 180 km.

Il gruppo propulsore, composto dal motore elettrico, controller e raffreddamento ad aria, gestisce efficacemente le perdite di potenza, riuscendo a garantire una potenza lineare e consentendo un’accelerazione stabile e veloce. Non solo, perchè il posizionamento della batteria sotto la pedana permette di ottenere più spazio per lo stoccaggio quotidiano.

Le batterie di Sarkcyber HC-10

Sarkcyber utilizza per l’HC10 una batteria al litio ad alta densità di grande capacità, che ha superato il test estremo UN38.3, certificando così l’idoneità delle batterie a qualsiasi tipo di trasporto, in quanto conferma il superamento di tutti i test selettivi che richiede la norma.

L’HC10 supporta la ricarica tramite le normali prese domestiche così come la presa per le stazioni di ricarica pubbliche, ed è perciò possibile ricaricarlo al lavoro, a casa così come nel parcheggio di un centro commerciale. E’ anche presente una presa USB-C per la ricarica dello smartphone.

Sicurezza e tecnologia

All’anteriore e al posteriore due freni a disco con ABS nella versione HC10 ABS, garantiscono spazi di frenata ridotti. Le sospensioni con smorzamento idraulico ad azoto sono più stabili e sicure e si adattano istantaneamente alle diverse condizioni stradali. È possibile regolare il sistema in base alle esigenze per garantire il massimo comfort durante la guida.

Decisamente particolari la presenza di telecamere anteriori e posteriori ad alta definizione con un’ottima visione notturna. E’ quindi possibile ottenere video relativamente chiari in condizioni di scarsa illuminazione e garantiscono la sicurezza di poter controllare in un secondo tempo cosa accade davanti e dietro lo scooter elettrico. La telecamera posteriore funge anche da monitor di retromarcia.

La dashboard è costituita da uno schermo TFT da 7″ che fornisce tutte le informazioni utili durante i viaggi.

E’ possibile sbloccare facilmente l’HC 10 in quattro modi: Bluetooth, scheda NFC, applicazione e chiave remota. Sempre tramite l’app è possibile utilizzare le funzioni:

Tracciamento

Sistema antifurto

Navigazione

Ispezione del veicolo

Avvertenze

Stato della batteria

Posizione

Centro assistenza

Monitoraggio della pressione e della temperatura degli pneumatici

I colori disponibili sono 3, il Flash Silver, Nano Grey e Diamond Black. Non è invece ancora statio comunicato il listino prezzi.

Sarkcyber HC10: scheda tecnica

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.