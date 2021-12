Uno-X è lo scooter progettato per essere elettrico.

Iso, storico marchio italiano dell’automotive, presenta lo scooter elettrico Iso Uno-X. A guidare il rilancio del brand, un giovane imprenditore italiano il cui cognome è celebre in tutto il mondo: Ferruccio Lamborghini, terza generazione della famiglia Lamborghini.

Con la passione per le due ruote nel suo DNA, Ferruccio ha iniziato a gareggiare in moto da giovane raggiungendo numerosi traguardi, tra cui il Campionato italiano Moto2, nella terra che ha dato i natali ad alcuni dei più importanti piloti al mondo. Oggi la sua nuova sfida è quella di riportare a far splendere lo storico logo del Grifone, simbolo di potenza e perfezione, in nome dell’innovazione, della ricerca, della sostenibilità e del patrimonio italiano.

In questa missione Ferruccio Lamborghini ha unito competenze complementari creando una nuova corrente nel mondo dei veicoli elettrici e collaborando con partner internazionali: la Giken Mobility, neonata sussidiaria della Giken Sakata, azienda di Singapore produttrice conto terzi, e la Kinetic Green, azienda appartenente al celebre gruppo indiano Kinetic della famiglia Firodia.

Dietro al marchio Iso c’è una realtà che copre l’intera produzione: tutto è sviluppato internamente, dal design alla tecnologia, una scelta fondamentale nel mercato dell’elettrico per garantire un alto standard qualitativo e alte performance.

Scooter Elettrico Iso Uno-X: caratteristiche

Realizzato dal team di ingegneri specializzati in mobilità elettrica della Giken Mobility, lo scooter elettrico Uno-X offre affidabilità e prestazioni grazie alla trasmissione diretta a cinghia che protegge il motore centrale dalle vibrazioni, e che lo rendono adatto ad affrontare qualsiasi tipo di percorso stradale.

Inoltre, il motore è dotato di un sistema di raffreddamento a liquido che assicura prestazioni costanti in qualsiasi condizione atmosferica. La custodia dell’unità motore è appositamente progettata per isolare le varie componenti dall’umidità e dalla polvere, al fine di garantire la massima affidabilità.

Ad Uno-X è associata una app, disponibile su Google Play e App store, che permette di comandare il veicolo, controllare il suo stato in tempo reale, programmare la corsa, calcolare la distanza dalla posizione attuale a una posizione designata e visualizzare la cronologia delle corse.

