Sporty Meeting 2023: settima edizione

Per la quinta volta dal 2018 il castello medievale di Grazzano Visconti, edificato nel 1395, osserverà dall’alto delle sue torri migliaia di Sportster® invadere pacificamente il borgo all’interno del comune di Vigolzone (PC).

La formula che ha decretato il successo di Sporty Meeting rimane invariata fin dalla sua prima edizione nel 2016, ma ogni anno la crew Duecilindri, capitanata da Paolo e Jurij, aggiunge qualche novità di rilievo, che rende questo evento, dedicato all’iconico modello Harley-Davidson® Sportster®, di volta in volta unico. Il logo di quest’anno è ispirato al modello XR-1000 del 1983 con due carburatori.

Confermati i main partner Harley-Davidson Italia, Parts Europe, Andreani Group e Motor Bike Expo. Come sempre il raduno sarà aperto a tutti, dalle 10 alle 18, ma solo gli Sporty Enthusiast potranno varcare le mura del borgo, percorrere il red carpet e posare per la photobanner di rito.

Durante l’attesa ci sarà l’opportunità di acquistare, dietro offerta libera facoltativa, il tradizionale welcome kit, disponibile in 800 pezzi: conterrà la patch ufficiale e numerosi gadget offerti dai partner. In alternativa è prevista la “fast entry”, senza posare per la foto e senza ritirare il kit.

Tutti gli altri motociclisti potranno usufruire del parcheggio custodito all’ingresso del borgo, dove un’area sarà riservata ai soci H.O.G. (Harley Owners Group®). Unica eccezione per i proprietari del modello Pan America™, che quest’anno usufruiranno di un’area specifica.

Il centro dell’evento sarà come sempre la Corte Vecchia che circonda il Circle, dove saranno esposti modelli rari o customizzati da officine di tutta Italia ed estere. Il distributore di accessori Parts Europe presenterà una special realizzata dal dealer H-D Varese su base Nightster™, mentre Damiano Roncaglioni svelerà un pezzo della sua collezione. Harley-Davidson Parma proporrà invece demo ride con gli ultimi modelli 2023 della Casa di Milwaukee.

Numerosi gli stand all’interno della corte, tra accessori, borse, abbigliamento, caschi, gioielli e servizi ai motociclisti: quelli dei partner Roy Rebel, GiMi Creations, Wild Hog Italy, Welcome Riders, Mercury Bikers, 70’s Helmets, Reparto Sportivo, FG Racing con Jonich Wheels, Rombo di Tuono, VPerformance, 4dealer, Kustom Family, Metzeler e Ceramic Pro, ma anche quelli di Alebaida, Il Griglia, Argento Nero, Patch Store, Kustom Porn, Dario Caroselli Art Design, Hangar 76, Lowlanders MC Piacenza e quello degli Sportsteristi Lombardi che, insieme alla community Sportster Italia, supportano il meeting.

A proposito di conferme, Rebuffini Cycles è partner dell’evento fin dalla sua prima edizione nel 2016, mentre numerose sono le new entry, tra cui la nota steakhouse milanese Al Padellone. Confermato anche il giro in fuoristrada I duri del tassello, riservato a Sportster® con attitudine offroad e condotto da Max Brun, storico socio di Carlo Talamo con cui fondò nel 1984 Numero Uno, la prima concessionaria Harley-Davidson® d’Italia. Il giro per le campagne piacentine è aperto anche a possessori di modelli Pan America™. Per chi volesse partecipare è gradita la prenotazione all’indirizzo [email protected].

Tra le novità, sempre in ambito fuoristradistico, ci sarà l’Adventure Village, area tematica in collaborazione col “vicino di casa” Enduro Republic. Saranno allestiti un parcheggio dedicato e un percorso fettucciato, riservato ai possessori della adventure bike di Harley-Davidson® Pan America™ e anche agli Sportsteristi più temerari, dove sarà possibile effettuare prove libere con registrazioni direttamente in loco (si richiedono un minimo di esperienza e un abbigliamento adeguato).

Qui si esibirà anche l’ex rugbista Alvise Rigo, mentre l’automotive influencer Fede Perlam presenterà la sua Pan America™ modified davvero spettacolare e fuori dagli schemi. Non mancherà Max Biker Adventure, in procinto per partire per la sua avventura in terra africana.

Animeranno la giornata lo speaker Luca “Il Godzilla” Franchini, voce ufficiale del Wrestling e grande appassionato di moto Club Style, e le Sporty Meeting Girls; in azione anche la troupe di Duecilindri Magazine diretta da Davide Trotta, youtuber e fotografi. Tra questi, Daniele Grassi allestirà uno studio mobile per realizzare alcuni servizi fotografici a moto di pregio.

A chiusura della manifestazione le premiazioni del contest ufficiale, con trofei per Best Modified, Best Nostalgic, Best Paint, Best Lady e l’ambitissimo Best of Show. Ai vincitori targhe di Kustom Family e premi offerti da Harley-Davidson Italia. Premi anche per i Partner Award. La partecipazione al contest è gratuita e aperta ai soli privati; sarà possibile iscriversi direttamente all’evento fino alle ore 12.00, presso il desk all’ingresso.

Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale, sulla pagina social Instagram e su quelle Facebook di Duecilindri e Sporty Meeting Italia. Per ulteriori informazioni: [email protected]. Sporty Meeting 2023, 7th Edition: sabato 17 giugno 2023 a Grazzano Visconti, frazione di Vigolzone (PC). Uscita Autostrade A1 e A21 Piacenza Sud.