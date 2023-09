Suzuki GSX-S1000X 2024, nuova crossover per il mercato europeo

Suzuki GSX-S1000X 2024 sarà con ogni probabilità presentata nei saloni autunnali. Questa nuova quattro cilindri della Casa di Hamamatsu sarà in grado di vedersela con le altre crossover presenti sul mercato quali la Kawasaki Versys 1000, la Yamaha Tracer 9 e persino la BMW S1000XR.

La conferma di questo nuovo modello è evidenziata dai documenti di omologazione che mostrano che la nuova GSX-S1000X è stata testata per conformarsi alla certificazione UN-ECE 168/2013 necessario per vendere motociclette in tutta l’Unione Europea e in diversi altri paesi, compreso il Regno Unito. Ciò significa che ha raggiunto gli obiettivi “Euro5” per le emissioni acustiche e inquinanti e rispetta tutte le altre norme di costruzione e utilizzo in vigore nell’Unione.

Tuttavia, nonostante sia un nuovo modello per la Suzuki GSX-S1000X 2024, le specifiche del motore sono identiche a quelle dei modelli GSX-S1000 e GSX-S1000GT, condividendo con loro lo stesso sistema di scarico e silenziatori. La potenza del motore è quindi di 150 CV a 11.000 giri/min. Potenza superiore a quella di alcuni modelli con cui dovrà competere (Versys e Tracer) e che si avvicina a quella della potente BMW S1000XR.

Oltre al motore, la GSX-S1000X condivide anche il telaio con la GSX-S1000 e la GSX-S1000GT. Tuttavia, le dimensioni rivelano come il modello ‘X’ adotta manubri larghi e altezze elevate proprie dei modelli crossover. Infine non sorprende che la GSX-S1000X sia anche più pesante degli altri modelli Suzuki in gamma. Con un peso a secco di 232 kg, è 6 kg più pesante della GSX-S1000GT e 18 kg in più rispetto alla GSX-S1000. Infine la velocità massima dovrebbe essere di 214 km/h.

Ai prossimi saloni autunnali, oltre alla gamma GSX-S1000, GSX-S1000X e GSX-S1000GT vedremo anche la nuova GSX-8S.

