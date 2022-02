L'elegante nuova colorazione blu policromatica richiama l’iconica Triumph Thunderbird del 1951.

Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition è la nuova, prestigiosa collaborazione tra marchi iconici per stile e tecnologia, Breitling e Triumph Motorcycles, tramite una nuova, emozionante Speed Twin Limited Edition.

Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition: caratteristiche

La colorazione Blu policromatico della nuova Speed Twin Breitling edition è ispirata alla leggendaria Triumph Thunderbird 6T, resa immortale da Marlon Brando che la utilizzò nel film del 1953 ‘Il Selvaggio’. Riprodotto con maniacale fedeltà partendo da un campione di vernice della originale colorazione risalente agli anni ’50, attraverso strumenti di assoluta avanguardia, il Blu policromatico è una colorazione custom realizzata miscelando diversi colori, e rifinito a mano tramite un filetto nero e la firma Breitling.

Questo schema cromatico così speciale è completato da dettagli realizzati a mano da Gary Devine, uno degli artisti del Triumph Paint Shop, e da faro anteriore e fianchetti laterali in jet black.

La Breitling limited edition della Speed Twin include componenti di elevata qualità realizzati a macchina quali ad esempio la leva della frizione e altri dettagli anodizzati. Ad aumentare il valore percepito delle finiture, la firma Breitling fa bella mostra di sé su alcuni di questi componenti.

La sella è realizzata in pelle traforata nera, con una pregevole cucitura grigia a contrasto, per richiamare il cinturino in pelle del cronografo Breitling. Una elegante “B” ricamata sulla porzione dedicate al passeggero esalta la distintività della sella.

La personalizzazione Breitling prosegue nella grafica del quadro strumenti circolare, realizzata prendendo ispirazione dallo stile dei cronografi.

Ogni esemplare è identificato da un numero di serie univoco posizionato sulla piastra di sterzo, e accompagnato da certificato di autenticità contrassegnato dal CEO di Triumph Nick Bloor e dal CEO di Breitling Georges Kern. La scelta delle 270 unità celebra il tipico schema di accensione del bicilindrico parallelo della Speed Twin. Le Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition saranno disponibili in Italia a partire da maggio al prezzo di € 19.000 franco concessionario.

