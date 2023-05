Passeggero apre il portellone dell’aereo in atterraggio: terrore su un volo Asiana

Passeggeri in preda al panico a bordo di un volo dell’Asiana Airlines diretto a Daegu, in Corea del Sud a causa di un uomo che è riuscito ad aprire il portellone dell’aereo durante la fase di atterraggio, scatenando il caos.

L’incidente, che è stato documentato in un video condiviso sui social media, ha mostrato il vuoto sul lato sinistro dell’aereo, mentre l’aria entrava dalla cabina e i passeggeri, spaventati, cercavano di mantenere la calma. Secondo le testimonianze il passeggero era seduto su uno dei sedili vicino alle uscite di emergenza ed avrebbe aperto la porta quando l’aereo si trovava a soli 700 piedi, circa 213 metri, dal suolo, quindi a pochi minuti dall’atterraggio previsto. Gli assistenti di volo hanno tentato di intervenire, ma il gesto era ormai compiuto e l’aereo ha continuato l’atterraggio con il portellone ancora aperto. Nonostante gli sforzi del personale di bordo per bloccarlo, l’uomo avrebbe persino tentato di gettarsi fuori dall’aereo.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute e hanno arrestato l’uomo, che ha ammesso di aver compiuto l’azione ma non ha fornito una spiegazione convincente sulle sue motivazioni. Al momento dell’arresto, non risultava essere in stato di ebbrezza.

Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti della Corea del Sud ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che la polizia e il ministero stanno indagando per violazione della legge sull’aviazione. Secondo la legge sulla sicurezza aerea, violare le norme che riguardano le porte e le attrezzature all’interno di un aereo può comportare pene detentive fino a 10 anni.

Nonostante l’incidente, l’aereo è comunque riuscito ad atterrare a Daegu in sicurezza, nonostante il portellone sia aperto durante l’intera procedura di atterraggio. Salvi quindi tutti i 194 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio. Nonostante lo shock, nessuno ha subito danni fisici, anche se in 12 hanno comunque richiesto assistenza medica per problemi respiratori, e 9 sono stati poi ricoverati.

Questa vicenda assurda ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra i passeggeri, che hanno espresso il loro sgomento per l’accaduto. Aprire un portellone in volo è un gesto estremamente pericoloso e potenzialmente catastrofico, che mette a repentaglio la sicurezza di tutti a bordo. L’incidente è molto bizzarro, in quanto si sa che tecnicamente, non è possibile aprire i portelloni dell’aereo mentre è in volo. Si tratta di un evento senza precedenti che solleva interrogativi sulla sicurezza aerea e richiede un’attenta indagine da parte delle autorità competenti.

