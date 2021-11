La nuova Thruxton RS Ton Up Edition celebra la passione per la velocità e la sub-cultura del road racing con uno schema cromatico dedicato.

La nuova Triumph Thruxton RS Ton Up Edition 2022 è ispirata dalla più autentica cultura café racer e ai leggendari Ton Up Boys degli anni ’50 e ’60, nonché alla prima moto di serie a completare un giro del leggendario TT dell’Isola di Man raggiungendo la velocità di 100 miglia/orarie (Malcolm Uphill nell’edizione del 1969). La nuova “Ton Up” sarà disponibile per un solo anno, al prezzo di € 18.050 franco concessionario a partire da dicembre.

Fin dalla sua prima apparizione, la Triumph Thruxton ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nascita della cultura del motorsport a due ruote, fin dalla fine degli anni ‘50 quando la prima Bonneville collezionò vittorie nella leggendaria serie delle Thruxton 500, da cui ereditò il nome, grazie ad un gigante delle competizioni quale Mike Hailwood. Da quel momento in avanti, la Thruxton si è rivelata dominante, vincendo gare e conquistando numerosi record, attraverso tutti gli anni ‘60.

Nel 1969, la Thruxton vinse anche il TT all’Isle of Man con in sella Malcolm Uphill che per la prima volta fu in grado di segnare il leggendario “100mph lap” con una moto prodotta in serie. Sulle strade di tutti i giorni, grazie alle prestazioni del suo motore bicilindrico, divenne rapidamente la prima scelta in assoluto per una intera generazione di teen-ager appassionati di motorsport e di velocità.

Spinti da un obiettivo per chiaro, ovvero “the ton”, correre a 100 miglia orarie, incarnarono lo spirito originario del “Café Racer”, modificando le proprie motociclette nelle performance o nell’equipaggiamento per renderle sempre più veloci e minimali.

Oggi, rendendo omaggio a tanta passione e spirito pionieristico, e un retaggio dal valore universal, la moderna Thruxton RS Ton Up Edition vuole celebrare questa epopea gloriosa e profondamente britannica con una edizione speciale dalla livrea dedicata, e disponibile per un solo anno.

Triumph Thruxton RS Ton Up Edition 2022: caratteristiche

Rendendo ancora più evidente il DNA iconico della Thruxton e la sua estetica senza tempo, la Ton Up Edition Triumph prevede una livrea particolare: serbatoio Aegean Blue con incavi per le ginocchia Jet Black e sottolineati da un delicato filetto color argento. Parallelamente, il codino e il parafango anteriore sono in elegante Fusion White, reso più aggressivo dall’accento Carnival Red con grafica “100”. La colorazione del codino prevede anche una finitura in nero.

I fianchetti laterali, che riportano il badge Thruxton RS Ton Up, sono dipinti in Jet Black, as are the headlight bowl and rear mudguard. Other premium custom-inspired details include Matt Aluminium Silver fork protectors and blacked-out wheels, engine covers and RSU springs.

La Ton Up Edition prevede tutti i pregevoli dettagli custom della Thruxton RS, quali il tappo serbatoio Monza-style, il doppio e aggressivo silenziatore in acciaio inossidabile spazzolato, la sella monoposto e i retrovisori bar-end. Per aggiungere ulteriore spinta sportiva, è disponibile la carenatura anteriore in tonalità Aegean Blue.

Triumph Thruxton RS Ton Up Edition 2022: motore

La Thruxton RS Ton Up Edition è spinta dal carismatico motore bicilindrico Bonneville 1200cc dalla potenza massima di 105 CV a 7,500 giri e dalla coppia massima di 112 Nm a soli 4,250 giri, omologato Euro 5. La voce espressa dal doppio silenziatore sportivo è inimitabile, ricca e profonda, una leggenda del mondo delle 2 ruote.

La posizione in sella è sportiva, caricata sull’anteriore e votata al massimo controllo nella guida attiva. La ciclistica è di assoluto rilievo per una Modern Classics: forcella USD Showa da 43mm e coppia di ammortizzatori regolabili Öhlins al posteriore con serbatoio separato: un pacchetto racing e in grado di assecondare la guida più dinamica.

Freni ad alte prestazioni marchiati Brembo M50 e Nissin, e pneumatici sportivi Metzler Racetec RR completano l’equipaggiamento. ABS e controllo di trazione (disattivabile) sono di serie, così come i 3 riding modes – Road, Rain e Sport coadiuvati dall’acceleratore elettronico ride-by-wire che ottimizza la risposta del motore e la curva di erogazione. Il pacchetto luci include la funzione DRL a LED.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.