Tromox MC10 StreetX e TrailX sono le moto elettriche del brand cinese che offrono fino a 130 km di autonomia, disponibili nella versione StreetX che ha delle caratteristiche più street-oriented e TrailX che ha invece un’impostazione più avventurosa. Come riporta China2Move, si tratta di due modelli pensati principalmente per la mobilità urbana, ma che non disdegnano spostamenti fuori città. Nel caso della MC10 TrailX, si prestano anche a mettere le ruote ovunque, con facilità.

Tromox MC10 StreetX e TrailX: design

I modelli Tromox hanno un design minimalista ed essenziale. Il telaio perimetrale in alluminio abbraccia le due grandi batterie e il gruppo propulsore. L’attenzione all’ergonomia si ritrova anche nella sella sottile ma accogliente, e nel manubrio rialzato in alluminio, che rendono le moto MC10 nelle due versioni StreetX e TrailX, adatte alle esigenze della mobilità urbana sostenibile.

Tromox MC10 StreetX e TrailX: motore e caratteristiche

Il motore da 11 kW (12,5 kW per l’MC10Trail X), con trasmissione a cinghia, è alimentato dalla doppia batteria agli ioni di litio da 72V 58Ah, che consente una velocità massima di circa 90 km/h. L’autonomia dichiarata di circa 130 km, rende questa moto elettrica ideale per brevi spostamenti fuori porta.

Tromox MC10 è dotata di forcella a steli rovesciati (regolabile nel caso della MC10 TrailX), pneumatici nelle misure 80/100-19″ all’anteriore e 90/90/18″ al posteriore. Per la massima sicurezza di guida, l’impianto frenante, rigorosamente a disco, è dotato di frenata combinata CBS.

La dotazione di serie vede anche un faro anteriore sovrapposto, con tecnologia Led ed un display a colori da 3,6 pollici (regolabile in inclinazione), con presa di ricarica USB e connettività BT con lo smartphone, tramite l’apposita App.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED