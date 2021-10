Tuta antipioggia per moto e scooter: le migliori autunno 2021

Viaggiare in moto e in scooter è bello, ma quando piove una bella tuta antipioggia per moto è il modo migliore per affrontare un acquazzone improvviso in sicurezza.

La tuta antipioggia per l’autunno 2021 è compatta, in goretex o trasparente: un accessorio imprescindibile per chi decide di affrontare il traffico di tutti i giorno in sella ad una moto o uno scooter, soprattutto nei mesi estivi.

Gli acquazzoni sono sempre più violenti anche in autunno, anche se magari non sono più all’improvviso, ma è meglio non farsi trovare impreparati. A maggior ragione, in caso di lunghi viaggi, la tuta antipioggia non può mancare per affrontare nel migliore dei modi anche le condizioni meteo più impegnative.

Quale tuta antipioggia per moto o scooter è meglio scegliere?

Ne esistono di due tipi: intera, in grado di garantire un riparo totale da ogni infiltrazione d’acqua, o la tuta antipioggia a due pezzi, composta da giacca antipioggia e pantalone antipioggia, un’alternativa comoda e protettiva.

Ovviamente, entrambi i capi devono garantire massimo comfort e non limitare in alcun modo i movimenti del motociclista. Abbiamo selezionato le migliori tute antipioggia per moto disponibili online con spedizione gratuita.

Acerbis Giacca e Mantella Trasparente

Un capo interessante quello prodotto dall’italiana Acerbis, perchè è proprio quello che ci vuole quando arriva un temporale estivo. Una mantella da mettersi sopra magari alla giacchetta estiva, e che protegge dalla pioggia.

Giacca rain trasparente, chiusura con zip centrale e occhielli d’aerazione sotto le ascelle.

Disponibile su Amazon ad un prezzo molto interessante, con spedizione gratuita Prime.

SPIDI Touring Rain Kit, Giallo Fluo

SPIDI Touring Rain Kit, Giallo Fluo è un bel completo per chi deve fare tanti chilometri sotto l’acqua. Non è economicissimo come la tutta “di emergenza” che presentiamo alla fine: si tratta di un bel prodotto, fatto bene.

Si tratta appunto del compagno di viaggio indispensabile per i lunghi tour. Totalmente impermeabile, è comodamente trasportabile a bordo della propria moto/scooter, ed offre una efficace barriera all’acqua in caso di pioggia improvvisa.

Disponibile in diverse taglie su Amazon, con spedizione gratuita Prime.

Tucano Urbano Set Diluvio Start

Completo giacca e pantaloni antipioggia di Tucano Urbano. Esterno in poliestere antivento e impermeabile. Cuciture nastrate, trappola anti acqua sulla cerniera centrale e sul collo. Inserti rifrangenti su gambe e schiena e regolazione con velcro alle caviglie. Cappuccio ergonomico ripiegabile. Due tasche con trappola antiacqua sulla giacca. 100% poliestere.

Disponibile in diverse taglie su Amazon, con spedizione gratuita Prime.

A-Pro: tuta antipioggia fluo

Tuta antipioggia integrale A-Pro di colore fluorescente, protegge dalla pioggia e dal vento. Cuciture interne rinforzate e termosigillate. Polsini elasticizzati e coulisse di regolazione vita.

Pantalone con cintura, caviglie con fissaggio a velcro e zip. Tasche esterne per i documenti. Sacchetto impermeabile incluso per conservare l’indumento dopo l’uso. Facile da usare e comodo da indossare.

Disponibile in diverse taglie su Amazon.

JDC: tuta antipioggia integrale

Tuta antipioggia integrale. Il modello di JDC propone cuciture interne sigillate a caldo, strisce ad alta visibilità anteriori e posteriori. Cavallo rinforzato, fondo regolabile con velcro e gamba allargabile con cerniera per poter essere indossati sopra gli stivali. Polsini elasticizzati muniti di chiusure con Velcro. Parte superiore foderata in retina.

Dotata di sacca da trasporto con cintura in vita, tasca interna con chiusura lampo e tasca esterna con chiusura a Velcro. Infine, tasca interna con chiusura lampo.

Disponibile in diverse taglie su Amazon, con spedizione gratuita Prime.

Tuta antipioggia compatta di emergenza

Una tuta che si può usare come tuta antipioggia compatta di emergenza da tenere sempre nel bauletto o nel sotto sella. Adattissima ai temporali improvvisi, quando magari fino a poche ore prima splendeva il sole. E’ robusta, catarifrangente per farsi vedere da lontano ed il prezzo è imbattibile.

E’ una tuta leggera, con 2 tasche anteriori con alette superiori e ha sia una chiusura a zip ed un perno fissaggio patta antivento.

Disponibile in diverse taglie su Amazon, con spedizione gratuita Prime.

