Verge apre a Monte Carlo il suo primo store monomarca d’Europa

Lo avevamo visto in anteprima insieme a Mika Häkkinen, e ora è ufficialmente aperto al pubblico il primo punto vendita europeo di Verge Motorcycles a Monaco. Primo, perché il costruttore finlandese ha intenzione di aprirne diversi in tutta Europa.

All’inaugurazione ufficiale, oltre allo stesso Häkkinen che di Verge è anche investitore, ha presenziato anche il Principe Alberto II che ha conosciuto di persona la Verge in edizione personalizzata Häkkinen prodotta in soli 100 esemplari. Il nuovo store è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, e il weekend dalle 12.00 alle 18.00 a Le Park Palace, 27 Avenue de la Costa, Monaco.

Verge vuole farsi conoscere

In maniera simile ai costruttori automobilistici, come Volvo con i suoi Studio, Lynk & Co e i Club o Cupra con il Garage, anche Verge Motorcycles ha scelto di avere delle presenze fisse nei centri urbani, in modo da farsi conoscere dalle persone.

Il negozio funge da showroom e consente quindi di vedere di persona tutti i prodotti elettrici dell’azienda, noti per la loro tecnologia esclusiva che vede il motore integrato direttamente nel cerchio della ruota posteriore. Ed è quindi un modo per puntare a una clientela più ampia, nello specifico quella potenziale di 4 paesi, di cui due chiave: Italia, Francia, Svizzera e appunto il Principato di Monaco.

Finora, infatti, le Verge erano disponibili per test ride europei solo in occasione di fiere ed eventi, o durante il tour Ride Beyond. Sicuramente occasioni importanti, perché mettevano Verge in contatto con i più appassionati, ma in un certo senso limitanti. Con il negozio, i test ride sono permanenti e disponibili durante tutto l’anno.

Lo store

Non solo test ride. Il negozio di Verge a Monaco offre comunque modo di ristorarsi e conoscere l’azienda, essendo posizionato in concomitanza delle vie dello shopping del principato europeo.

L’apertura è avvenuta in concomitanza con il GP monegasco, e ha visto la partecipazione anche dei rappresentanti dell’organizzazione benefica della Principessa Charlene e altre persone di spicco del mondo dell’automobilismo.

Protagonista la Verge Motorcycles Mika Häkkinen, edizione appunto limitata in 100 esemplari da 80.000 € basata sulla Verge TS Pro con potenza di 102 kW, coppia di 1000 N/m e accelerazione 0-100 in 3,5 secondi. Presente anche TS Ultra, con motore da 150 kW e coppia di 1200 N/m per uno 0-100 in 2,5 secondi.

