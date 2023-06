Verge TS Pro e TS Ultra a Mimo 2023

Prima apparizione al grande pubblico italiano per Verge Motorcycles, l’azienda finlandese produttrice di moto elettriche di fascia alta che noi abbiamo conosciuto di persona a Monte Carlo, alla presentazione dell’edizione limitata con Mika Häkkinen.

L’azienda, che sarà presente anche a Eicma 2023, porta all’autodromo di Monza i suoi due prodotti di punta: TS Pro e TS Ultra.

Il primo contatto tra Verge e l’Italia

Verge in Italia è presente online, nel senso che i clienti italiani sono tra coloro che possono ordinare una moto elettrica direttamente sul sito italiano del brand.

La presenza al Mimo, invece, fa parte della strategia di diffusione sul territorio iniziata negli scorsi anni, e che ora si coniuga anche all’apertura degli store. Il primo è quello di Monte Carlo, ma nel prossimo periodo ne arriveranno altri, anche in Italia.

Per questo, il Mimo rappresenta una grande occasione per appassionati e curiosi di toccare con mano i prodotti di Verge, caratterizzati dall’innovativa posizione del motore elettrico direttamente dentro la ruota posteriore, brevetto del marchio finlandese, che è insieme soluzione tecnica di pregio in grado di fornire maggiore spinta e accelerazione, ma anche soluzione distintiva di design, che in generale è molto ricercato.

Come detto sono due le versioni disponibili. La TS Pro, in blu, parte da 37.478 € e dispone di un motore da 102 kW con 1000 N/m di coppia, per uno 0-100 in 3,5 secondi e velocità massima di 200 km/h. L’autonomia è di 350 km, la ricarica rapida si ha in 35 minuti.

Più estrema Verge TS Ultra, che passa a 150 kW di potenza e 1200 N/m di coppia massima per uno 0-100 in 2,5 secondi e velocità massima di 200 km/h. Migliorano anche autonomia e velocità di ricarica: la prima sale a 375 km, la seconda scende, nei tempi, a 25 minuti. Il prezzo della Ultra è di 55.778 €.

Disponibile in gamma, e ultima ad arrivare, sarà la TS “normale” a partire da 33.818 €, non presente allo stand. Qui il motore è da 80 kW con 700 N/m di coppia, con accelerazione 0-100 in 4,5 secondi. La velocità massima scende a 180 km/h, l’autonomia a 250 km, mentre per una ricarica completa rapida ci vogliono 55 minuti.

