Wottan Motor Storm-X 125 è il nuovo scooter di 125 cc che abbiamo visto ad EICMA 2023, w che si distingue per la qualità della componentistica e per le prestazioni del motore. Storm-X 125 ha un design moderno e accattivante, dominato dal doppio proiettore anteriore a led, e con dimensioni compatte per favorire la maneggevolezza in mezzo al traffico più intenso.

Wottan Motor Storm-X 125: motore e caratteristiche

Lo Storm-X 125 è alimentato da un motore monocilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido e iniezione elettronica, con una cilindrata di 125 cc. Il motore eroga una potenza massima di 14,6 CV e una coppia massima di 14,5 Nm. È dotato di sistema Start&Stop per ridurre i consumi e le emissioni inquinanti.

Il nuovo scooter dà priorità alla sicurezza e al comfort grazie al sistema frenante con ABS, che offre una frenata precisa e stabile in ogni situazione. Il sistema di controllo della trazione TCS garantisce una guida sicura e controllata anche in presenza di strade bagnate, per muoversi con serenità anche durante la brutta stagione.

La ciclistica vede un telaio multitubolare in acciaio, con ruote da 14″ all’anteriore e 13″ al posteriore. La forcella è di tipo tradizionale con steli da 31 mm, mentre il doppio ammortizzatore è regolabile in 3 posizioni. Il peso “piuma” di 142 Kg e l’altezza della seduta a soli 75 cm da terra, rendono facili le manovre alle basse velocità e gli spostamenti da fermo.

L’ampio display TFT da 7 pollici offre una doppia configurazione, consentendo di visualizzare le consuete informazioni di viaggio, opppure tramite la connessione bluetooth, le indicazioni alla guida fornite dal GPS. Sulla sinistra della strumentazione troviamo anche una comoda presa di ricarica USB.

Infine, per rendere più confortevoli gli spostamenti, lo Storm-X 125 è dotato di uno spazioso vano sottosella per ospitare un casco integrale e la tuta antipioggia. Dietro lo scudo anteriore c’è anche un piccolo vano portaoggetti e un pratico gancio per appendere le buste. Lo Storm-X125 sarà disponibile da fine novembre 2023.

