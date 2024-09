Alex Marquez risponde: “Mai causato incidenti volontariamente”

Alex Marquez ha rotto il silenzio con una dichiarazione ufficiale in risposta ai commenti fatti da Francesco Bagnaia in seguito all’incidente durante il GP di Aragon. L’incidente, avvenuto mentre Bagnaia tentava di superare Marquez per la terza posizione, ha portato ad una collisione tra i due piloti, qui la foto sequenza.

La direzione gara della FIM ha deciso di non prendere ulteriori provvedimenti, ritenendo che nessuno dei due piloti fosse principalmente responsabile dell’incidente.

Tuttavia, i commenti di Bagnaia hanno sollevato qualche polemica. Il campione in carica della Ducati ha insinuato che Marquez potrebbe aver mantenuto deliberatamente l’acceleratore aperto per provocare il contatto, una mossa che Bagnaia ha definito “molto strana per un pilota“.

Marquez ha risposto attraverso i suoi canali social, negando categoricamente queste accuse:

Non ho mai, e mai lo farò, causato deliberatamente un incidente con un altro pilota. Non accetterò mai di essere accusato di qualcosa del genere, non è nel mio DNA e non è nel DNA di questo sport. Dopo la conversazione in privato con Bagnaia per me la questione è chiusa. Ora sono concentrato sul recupero fisico per essere al meglio per il prossimo GP a Misano.

E’ chiaro come l’incidente abbia scatenato tensione tra i due piloti, ma entrambe sono riusciti a evitare gravi infortuni e saranno pronti a tornare in pista questo fine settimana.