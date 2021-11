MotoGP Portimao 2021: risultati FP2

Tutti i risultati della FP2 di MotoGP da Portimao 2021

Fabio Quartararo che aveva già registrato il miglior tempo nelle FP1 della MotoGP a Portimao, ha messo a segno anche la miglior prestazione nelle Free Practice 2. Il neo Campione del Mondo ha girato con la sua Yamaha in 1:39.390 davanti alle Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, staccate rispettivamente di 0.132s e 0.221s. Qui gli orari per vedere il Gp in tv.

Tempi delle FP2 di Portimao

os. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev. 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.390 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’39.522 0.132 / 0.132 3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.6 1’39.611 0.221 / 0.089 4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’39.680 0.290 / 0.069 5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’39.792 0.402 / 0.112 6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1’39.889 0.499 / 0.097 7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1’40.042 0.652 / 0.153 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.069 0.679 / 0.027 9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.5 1’40.122 0.732 / 0.053 10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1’40.176 0.786 / 0.054 11 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 339.6 1’40.179 0.789 / 0.003 12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1’40.225 0.835 / 0.046 13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 335.4 1’40.231 0.841 / 0.006 14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’40.284 0.894 / 0.053 15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 332.3 1’40.323 0.933 / 0.039 16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 336.4 1’40.467 1.077 / 0.144 17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.498 1.108 / 0.031 18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’40.700 1.310 / 0.202 19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’40.935 1.545 / 0.235 20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.3 1’41.097 1.707 / 0.162 21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’41.174 1.784 / 0.077 22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’41.214 1.824 / 0.040

—–

