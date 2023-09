Orari MotoGP India 2023 su TV8 in diretta con SKY e NOW

Ecco gli orari della MotoGP su TV8 in India che si corre sul Circuito di Buddh. Attenzione al fuso orario, perchè la partenza della gara è prevista per Domenica 25 Settembre alle ore 12 quando secondo il calendario della MotoGP dato il via al quattordicesimo gran premio della stagione del Motomondiale, per il primo della serie di ben sette GP fuori dall’Europa.

C’è da dire che l’avvicinamento al weekend asiatico non è stato dei migliori. L’omologazione del tracciato è avvenuta in extremis, giusto in tempo per le prime prove libere. Allo stesso modo, la questione dei visti ha generato caos tra piloti e staff, con una serie di ritardi che hanno messo a dura prova la logistica. Nonostante le difficoltà, a quanto pare tutte superate, il programma del weekend è rimasto invariato.

Situazione post Misano

Il Motomondiale arriva in India carica di aspettative, con la classifica di MotoGP che comunque dice Ducati. Jorge Martin ha vinto a Misano, mentre Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia hanno completato il podio. Il campione del mondo uscente, con 36 punti di vantaggio sullo spagnolo e 65 sul pilota del Team Mooney, è sempre sotto osservazione dopo l’incidente occorso al GP di Catalunya.

Ricordiamo poi che all’interno del team Ducati Pramac, l’ingresso di Franco Morbidelli è stato ufficializzato per il 2024, segnando la fine della sua relazione con Yamaha. Invece, il futuro di Marc Marquez rimane avvolto nel mistero. Le voci del paddock suggeriscono una sua permanenza in Honda, ma l’ipotesi Ducati Gresini non è ancora esclusa.

L’attenzione è alta e il palcoscenico è pronto per accogliere un evento che potrebbe riscrivere le dinamiche del Motomondiale. Tra incertezze burocratiche e tensioni sportive, il Gran Premio d’India si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti della stagione qui sotto tutti gli orari TV seguire libere, qualifiche e gara.

Orari MotoGP India 2023 su TV8 in diretta e in chiaro

Sabato 23 settembre

Ore 7:45 – MotoGP Qualifiche

Ore 9:45 – Moto3 Qualifiche

Ore 10:40 – Moto2 Qualifiche

Ore 11:55 – Sprint Race MotoGP

Domenica 24 settembre

Ore 9.00 – Moto3 Gara

Ore 10:15 – Moto2 Gara

Ore 12.00 – MotoGP Gara

Orari MotoGP India 2023 su SKY e NOW in diretta

Giovedì 21 settembre

Ore 13.30: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 14.30: Racebook

Venerdì 22 settembre

Ore 5.25: prove libere 1 Moto3

Ore 6.30: prove libere 1 Moto2

Ore 7.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 9.00: paddock live

Ore 9.40: prove libere 2 Moto3

Ore 10.40: prove libere 2 Moto2

Ore 11.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 13.15: Paddock Live Show

Ore 13.45: Talent Time

Sabato 23 settembre

Ore 5.35: prove libere 3 Moto3

Ore 6.20: prove libere 3 Moto2

Ore 7.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 7.45: qualifiche MotoGP

Ore 8.45: paddock live

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 9.45: qualifiche Moto3

Ore 10.40: qualifiche Moto2

Ore 11.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 11.55: Sprint Race MotoGP

Ore 12.45: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

Domenica 24 settembre

Ore 7.40: warm up MotoGP

Ore 8.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9.00: gara Moto3

Ore 10.00: Paddock Live

Ore 10.15: gara Moto2

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: Grid

Ore 12.00: gara MotoGP

Ore 13.00: Zona Rossa

Ore 14.00: Race Anatomy MotoGP

