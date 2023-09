Orari MotoGP India TV8 oggi in diretta con SKY e NOW

Ecco gli orari della MotoGP India oggi su TV8, SKY e NOW, che per questo weekend saranno tutti in diretta. Attenzione, perché il via della gara sarà alle ore 12 per via del fuso orario. Secondo il calendario della MotoGP il prossimo Gran Premio sarà il prossimo weekend a Motegi, in Giappone. Per tutti gli amanti delle corse, ricordiamo che oggisi corre anche con la SBK ad Aragon e la F1 in Giappone.

La griglia di partenza MotoGP India 2023

1ª Fila: 1. Marco Bezzecchi (VR46), 2. Jorge Martin (Pramac), 3. Francesco Bagnaia (Ducati)

2ª Fila: 4. Luca Marini (VR46), 5. Joan Mir (Honda), 6. Marc Marquez (Honda)

3ª Fila: 7. Johann Zarco (Pramac), 8. Fabio Quartararo (Yamaha), 9. Maverick Vinales (Aprilia)

4ª Fila: 10. Aleix Espargaro (Aprilia), 11. Raul Fernandez (RNF), 12. Fabio Di Giannantonio (Gresini)

5ª Fila: 13. Brad Binder (KTM), 14. Takaaki Nakagami (LCR), 15. Jack Miller (KTM)

6ª Fila: 16. Franco Morbidelli (Yamaha), 17. Augusto Fernandez (GasGas), 18. Miguel Oliveira (RNF)

7ª Fila: 19. Pol Espargaro (GasGas), 20. Stefan Bradl (LCR), 21. Michele Pirro (Ducati)

Orari MotoGP India 2023 su TV8 in diretta gratis

Sabato 23 settembre

Ore 7:45 – MotoGP Qualifiche

Ore 9:45 – Moto3 Qualifiche

Ore 10:40 – Moto2 Qualifiche

Ore 11:55 – Sprint Race MotoGP

Domenica 24 settembre

Ore 9.00 – Moto3 Gara

Ore 10:15 – Moto2 Gara

Ore 12.00 – MotoGP Gara

Orari MotoGP India 2023 su SKY e NOW in diretta

Sabato 23 settembre

Ore 5.35: prove libere 3 Moto3

Ore 6.20: prove libere 3 Moto2

Ore 7.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 7.45: qualifiche MotoGP

Ore 8.45: paddock live

Ore 9.30: Paddock Live

Ore 9.45: qualifiche Moto3

Ore 10.40: qualifiche Moto2

Ore 11.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 11.55: Sprint Race MotoGP

Ore 12.45: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

Domenica 24 settembre

Ore 7.40: warm up MotoGP

Ore 8.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 9.00: gara Moto3

Ore 10.00: Paddock Live

Ore 10.15: gara Moto2

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: Grid

Ore 12.00: gara MotoGP

Ore 13.00: Zona Rossa

Ore 14.00: Race Anatomy MotoGP

