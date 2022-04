Orari MotoGP TV8 Argentina oggi domenica 3 aprile

Ecco gli orari per vedere tutte le gare in programma per il GP di Argentina 2022: MotoGP, Moto2 e Moto3.

Gli orari MotoGP TV8 Argentina di oggi domenica 3 aprile per vedere in chiaro il Gran Premio dal circuito di Termas de Rio Hondo con Aprilia che torna in pole dopo 21 anni.

Dopo i cambiamenti di orari, al momento viene confermata la gara della MotoGP di domenica 3 aprile alle ore 20 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ed in differita su TV8 alle 22.05. Ricordiamo che chi volesse seguire la MotoGP in diretta via radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari MotoGP TV8 Argentina in chiaro

Oggi Domenica 3 aprile

Ore 19.05: gara Moto3

Ore 20.25: gara Moto2

Ore 22.05: gara MotoGP

Orari MotoGP Argentina dirette SKY

Oggi Domenica 3 aprile

Ore 14.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP

MotoGP: la griglia di partenza del GP Argentina

1) Aleix Espargaró 1:37.688

2) Jorge Martin

3) Luca Marini

4) Pol Espargaró

5) Maverick Vinales

6) Fabio Quartararo

7) Alex Rins

8) Joan Mir

9) Johann Zarco

10) Takaaki Nakagami

11) Brad Binder

12) Enea Bastianini

13) Francesco Bagnaia

14) Jack Miller *

15) Franco Morbidelli

16) Miguel Oliveira

17) Marco Bezzecchi

18) Andrea Dovizioso

19) Alex Marquez

20) Fabio Di Giannantonio

21) Raul Fernandez

22) Remy Gardner

23) Darryn Binder

24) Stefan Bradl

* Miller è stato retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Quartararo nel Q2 all’ingresso della Curva 7.

—–

